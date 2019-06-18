Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» ПонсеRT на русском 08:11
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено в 07:33
Авто
Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены
На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.
Обновлено в 06:52
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Политика
В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Татьяна Навка встала на гвозди в честь Дня йоги
На видео Татьяна продемонстрировала, как встает на дощечки с гвоздями.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Политика
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Грузию
Ростуризм рекомендовал туроператорам РФ приостановить продажу туров в Грузию до нормализации обстановки в этой стране.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Стало известно о первом погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси
РЕН ТВ стало известно о первом погибшем в результате беспорядков в Грузии.
Обновлено в 11:06
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Анна Седокова по букету узнает размер мужской личности
Известная певица Анна Седокова откровенно призналась, что узнать размер мужской личности ей помогает подаренный представителем сильного пола букет.
Обновлено в 04:17
Политика
Путин назвал президентство Зеленского трагедией
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах
Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде
Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Политика
Опрос: В Раду проходят пять политических партий
Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.
Обновлено в 10:09
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Общество
Ночь на 22 июня станет самой короткой в году
Отмечается, что 21 июня, в день солнцестояния, солнце поднимается в полдень на максимальную высоту над горизонтом и находится там некоторое время.
Обновлено в 06:03
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
В Ингушетии совершено покушение на следователя СКР
Сегодня, 21 июня, утром в ингушском городе Малгобеке было совершено покушение на следователя по особо важным делам следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Сунженскому району Ингушетии подполковника юстиции 42-летнего Зелимхана Ахильгова.
Обновлено в 12:21
Футбол
«Ростов» не ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Мирзова
В футбольном клубе «Ростов» ответили на слухи о переговорах с московским «Спартаком» по переходу полузащитника Резиуана Мирзова.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»
МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Политика
Президент Грузии назвала события в Тбилиси трагедией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала трагедией события, которые происходили в Тбилиси в ночь с четверга на пятницу у здания парламента страны.
Обновлено в 11:05
Автоспорт
Феттель предложил ФИА сжечь гоночные правила
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отреагировал на решение Международной автомобильной федерации (ФИА) оставить в силе штраф гонщика на Гран-при Канады.
Обновлено в 13:16