Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» ПонсеRT на русском 08:11

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК.
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Ровно 25 лет назад Марадона забил свой последний гол за Аргентину. Видео

Sport24.ru12:16

Почему «Спартак» отдал 9 миллионов за игрока с одним удачным сезоном (и то в Греции)

Бомбардир.ру11:06

«Спартак» подписал Понсе. Что это значит для Зе Луиша и Луиса Адриано?

Матч ТВ13:22

Источник: «Спартак» заплатил за Понсе 3 миллиона евро

Спорт-Экспресс13:21

Сможет ли Понсе стать лидером «Спартака»? В «Роме» он оказался ненужным

Советский спорт11:15

«Спартак» отдал за Понсе € 9 млн

Чемпионат08:23

Эсекиэль Понсе перейдет в «Спартак»

Все про Спорт ру18 июня в 14:08
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Космос

Телескоп Hubble запечатлел изображение неправильной галактики IC 10

Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Авто

Опубликован список самых надежных марок авто

Обновлено в 07:33
Авто

Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены

На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.
Обновлено в 06:52
Автоспорт

Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции

Обновлено в 13:05
Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Политика

В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек

Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Татьяна Навка встала на гвозди в честь Дня йоги

На видео Татьяна продемонстрировала, как встает на дощечки с гвоздями.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Политика

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Грузию

Ростуризм рекомендовал туроператорам РФ приостановить продажу туров в Грузию до нормализации обстановки в этой стране.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Стало известно о первом погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси

РЕН ТВ стало известно о первом погибшем в результате беспорядков в Грузии.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Жиркова по делу о взятке

Обновлено в 09:21
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Анна Седокова по букету узнает размер мужской личности

Известная певица Анна Седокова откровенно призналась, что узнать размер мужской личности ей помогает подаренный представителем сильного пола букет.
Обновлено в 04:17
Политика

Путин назвал президентство Зеленского трагедией

Обновлено вчера в 09:58
Общество

Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах

Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде

Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Политика

Опрос: В Раду проходят пять политических партий

Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.
Обновлено в 10:09
Экономика

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Общество

Ночь на 22 июня станет самой короткой в году

Отмечается, что 21 июня, в день солнцестояния, солнце поднимается в полдень на максимальную высоту над горизонтом и находится там некоторое время.
Обновлено в 06:03
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

В Ингушетии совершено покушение на следователя СКР

Сегодня, 21 июня, утром в ингушском городе Малгобеке было совершено покушение на следователя по особо важным делам следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Сунженскому району Ингушетии подполковника юстиции 42-летнего Зелимхана Ахильгова.
Обновлено в 12:21
Футбол

«Ростов» не ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Мирзова

В футбольном клубе «Ростов» ответили на слухи о переговорах с московским «Спартаком» по переходу полузащитника Резиуана Мирзова.
Обновлено в 12:55
Музыка

Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Обновлено в 04:08
Происшествия

В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»

МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Политика

Президент Грузии назвала события в Тбилиси трагедией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала трагедией события, которые происходили в Тбилиси в ночь с четверга на пятницу у здания парламента страны.
Обновлено в 11:05
Автоспорт

Феттель предложил ФИА сжечь гоночные правила

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отреагировал на решение Международной автомобильной федерации (ФИА) оставить в силе штраф гонщика на Гран-при Канады.
Обновлено в 13:16
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