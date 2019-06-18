Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» ПонсеRT на русском 08:11
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:34, Вашингтон
Политика
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.
Обновлено в 14:30
Политика
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси
Обновлено вчера в 18:10
Футбол
В Египте прошла церемония открытия Кубка Африки
В Египте дан старт Кубку Африки. На стадионе в Каире прошла торжественная церемония открытия турнира.
Обновлено в 15:37
Наука
Олени эволюционировали, чтобы выжить в морозные арктические зимы
Новое исследование показывает, как олени эволюционировали, чтобы справиться с этими тяжелыми условиями.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси
Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.
Обновлено в 14:26
Общество
Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах
Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Финансы
Рынок акций РФ в пятницу снизился на санкционных новостях
Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками после недельного роста и на новостях западных СМИ, что власти США готовятся ввести новые санкции против суверенного долга РФ, индекс МосБиржи просел к 2760 пунктам, при этом откат сдерживался выросшей нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Обновлено в 12:29
Спорт
В Минске началась церемония открытия II Европейских игр
Обновлено в 15:22
Политика
Родственники не могут навестить Бутину в США из-за визовых сложностей
Родные Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, пока не могут навестить девушку в тюрьме из-за визовых трудностей, заявил отец россиянки Валерий Бутин в пятницу, 21 июня.
Обновлено в 13:44
Футбол
Самедов уходит из «Крыльев Советов»
Обновлено в 14:56
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
США ввели новые санкции против властей Никарагуа
Санкции против четырех высокопоставленных членов правительства Никарагуа ввело министерство финансов США 21 июня, сообщает Reuters.
Обновлено в 16:20
Политика
Россия возвращает граждан из Грузии
Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Здоровье
Как по ногтям и пальцам определить рак легких, рассказали медики
Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.
Обновлено в 16:02
Экономика
Ford выставит на торги заводы в России
Обновлено в 07:44
Энергетика
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием
Принц Уильям отмечает сегодня свой 37-й день рождения.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки
Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу
Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Политика
Опрос: В Раду проходят пять политических партий
Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.
Обновлено в 10:09