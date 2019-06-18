«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» ПонсеRT на русском 08:11

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК.

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Политика Путин поручил вывезти россиян из Грузии Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.

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