Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» ПонсеRT на русском 08:11

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК.
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«Спартак» подписал Понсе. Что это значит для Зе Луиша и Луиса Адриано?

Матч ТВ13:22

«Спартак» заплатит за Понсе €6 млн и отдаст 20% с последующей продажи

Sport24.ru15:49

Журналист Sky Italia Ди Марцио: «Спартак» заплатил за Понсе 3 миллиона, еще 3 миллиона могут выплатить бонусами

Бомбардир.ру15:23

«Спартак» и Понсе: не стать вторым Кавенаги

Спорт-Экспресс14:40

Источник: «Спартак» заплатил за Понсе три миллиона евро

Советский спорт15:46

«Спартак» отдал за Понсе € 9 млн

Чемпионат08:23

Эсекиэль Понсе перейдет в «Спартак»

Все про Спорт ру18 июня в 14:08
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Политика

Путин поручил вывезти россиян из Грузии

Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.
Обновлено в 14:30
Политика

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Футбол

В Египте прошла церемония открытия Кубка Африки

В Египте дан старт Кубку Африки. На стадионе в Каире прошла торжественная церемония открытия турнира.
Обновлено в 15:37
Наука

Олени эволюционировали, чтобы выжить в морозные арктические зимы

Новое исследование показывает, как олени эволюционировали, чтобы справиться с этими тяжелыми условиями.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси

Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.
Обновлено в 14:26
Общество

Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах

Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Финансы

Рынок акций РФ в пятницу снизился на санкционных новостях

Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками после недельного роста и на новостях западных СМИ, что власти США готовятся ввести новые санкции против суверенного долга РФ, индекс МосБиржи просел к 2760 пунктам, при этом откат сдерживался выросшей нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Обновлено в 12:29
Спорт

В Минске началась церемония открытия II Европейских игр

Обновлено в 15:22
Политика

Родственники не могут навестить Бутину в США из-за визовых сложностей

Родные Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, пока не могут навестить девушку в тюрьме из-за визовых трудностей, заявил отец россиянки Валерий Бутин в пятницу, 21 июня.
Обновлено в 13:44
Футбол

Самедов уходит из «Крыльев Советов»

Обновлено в 14:56
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Происшествия

МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика

Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции

Обновлено в 11:46
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Политика

США ввели новые санкции против властей Никарагуа

Санкции против четырех высокопоставленных членов правительства Никарагуа ввело министерство финансов США 21 июня, сообщает Reuters.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие

«Адмирал Касатонов» завершил второй этап ходовых испытаний

Обновлено в 09:44
Политика

Россия возвращает граждан из Грузии

Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Здоровье

Как по ногтям и пальцам определить рак легких, рассказали медики

Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.
Обновлено в 16:02
Экономика

Ford выставит на торги заводы в России

Обновлено в 07:44
Энергетика

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием

Принц Уильям отмечает сегодня свой 37-й день рождения.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Под Донецком в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель

Обновлено в 12:27
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки

Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу

Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Политика

Опрос: В Раду проходят пять политических партий

Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.
Обновлено в 10:09
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