Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» ПонсеRT на русском 08:11

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК.
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Сможет ли Понсе стать лидером «Спартака»? В «Роме» он оказался ненужным

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Sport24.ru08:36

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Эсекиэль Понсе перейдет в «Спартак»

Все про Спорт ру18 июня в 14:08
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Американские военные во время учений НАТО в Румынии перепутали полигон с посевами местных фермеров, сообщили в пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.
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Электричка сбила насмерть пожилого мужчину между перегонами на юге Москвы.
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Политика

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Общество

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Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
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Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района

Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков арестован по обвинению в крупной взятке передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Иран пощадил американский военный самолет

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Шоу-бизнес

Анна Седокова по букету узнает размер мужской личности

Известная певица Анна Седокова откровенно призналась, что узнать размер мужской личности ей помогает подаренный представителем сильного пола букет.
Обновлено в 04:17
Общество

В Красноярске жители Солнечного возмущены реакцией власти

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Политика

Президент Грузии признала ошибку властей из-за волны протестов

Беспорядки в Тбилиси Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:18
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

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Авто

Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены

На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.
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Культура

Иван Ургант назвал популярность Бузовой «уродливой новостью»

Ольга Бузова похвасталась своей возросшей популярностью, отметив, что теперь она – более популярная персона в стране даже чем президент Путин.
Обновлено в 03:33
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Обновлено в 07:20
Теннис

Хачанов уступил Берреттини в четвертьфинале турнира в Германии

Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
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Политика

Стала известна реакция Путина на действия радикалов в Тбилиси

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом провокацию радикалов в отношении российских парламентариев в Грузии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Происшествия

В Кунгуре мужчина изрезал беременную и сбросил ее в овощную яму

В Пермском крае тяжелораненая беременная женщина провела в овощной яме двое суток.
Обновлено в 07:06
Общество

8 владимирских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 06:05
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика

Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию

Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Футбол

Цорн: «Понсе привлек „Спартак“ своей статистикой. Его стиль подходит тренерскому штабу»

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции прокомментировал переход в московский клуб нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 11:53
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Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
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На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
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Футбол

Братья Березуцкие продолжат работать в «Витессе» Слуцкого

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Новый Kia Mohave замечен во время испытаний

После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.
Обновлено в 09:07
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