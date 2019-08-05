Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста АЗ ТиляRT на русском 14:02
Отмечается, что 21-летний хавбек успешно прошёл медосмотр и заключил с красно-белыми контракт на четыре года. Тиль является воспитанником АЗ, а последние годы был и капитаном коллектива. Он выступал за основную команду с 2016 года.
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Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
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В результате слияния, отметила CNN, "сотни местных газет окажутся под управлением одной компании".
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Финансы
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 01:00
Футбол
Клопп пригласил сёрфера, чтобы помочь игрокам в борьбе со стрессом
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пригласил в команду профессионального сёрфера Себастьяна Штойдтнера.
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Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
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Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился предоставить адресную материальную помощь пострадавшим от взрыва боеприпасов жителями Ачинска.
Обновлено в 18:40
Политика
На Порошенко завели дело за выезд на Мальдивы по поддельным документам
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Общество
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Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
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Обновлено в 14:23
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
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Экономика
Заместитель главы «Аэрофлота» Вадим Зингман покинул компанию
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Политика
Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ
Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено в 19:31
Политика
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Политика
Япония почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Минутой молчания почтили в Хиросиме память погибших в результате атомной бомбардировки в 1945 г. Церемония прошла 6 августа в Парке Мира.
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