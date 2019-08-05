Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста АЗ ТиляRT на русском 14:02

Отмечается, что 21-летний хавбек успешно прошёл медосмотр и заключил с красно-белыми контракт на четыре года. Тиль является воспитанником АЗ, а последние годы был и капитаном коллектива. Он выступал за основную команду с 2016 года.
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