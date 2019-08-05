Полузащитник Гус Тил, выступавший за голландский АЗ, стал игроком московского "Спартака", сообщается в официальном микроблоге российского футбольного клуба в Twitter. Тил подписал со "Спартаком" контракт на четыре года. В московском клубе 21-летний игрок будет выступать под восьмым номером.

«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗ

Спорт день за днем

Технологии Мошенники используют фейковые видео с лицами знаменитостей для кражи денег - эксперты В интернете появились фейковые видео с наложением лиц и голосов известных людей, с помощью которых мошенники похищают средства, рассказали РИА Новости в компании "Инфосистемы Джет" (работает в сфере системной интеграции, защиты информации).

Общество Названы избавляющие от сонливости продукты Сотрудник Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала о продуктах, позволяющих эффективно бороться с сонливостью.

Происшествия Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.

Политика Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.

Политика Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав» Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.

Экономика Минфин определил способы заключения договоров страхования жилья от ЧС Целью региональной программы страхования жилья является возмещение гражданам ущерба, причиненного жилым помещениям в связи с их утратой в результате чрезвычайной ситуации.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Политика Зеленский обсудил с Джонсоном сотрудничество после Brexit Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух стран после выхода Британии из Европейского союза.

Общество Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».

Экономика Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.

Общество Вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за непропуск скорой В России вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков.

Гаджеты ZTE начала продажи первого 5G-смартфона Китайская компания ZTE начала продажи первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G под названием Axon 10 Pro.

Транспорт В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.

Экономика В Госдуме прокомментировали прогноз по рецессии в России на 2019 год В России в целом, несмотря на опасения рецессии, нормальное положение в экономике, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Общество На фоне паводка в Хабаровском крае ввели режим ЧС Как сообщает пресса со ссылкой на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, на всей территории региона был введен режим ЧС.

Армия и оружие Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.

Политика Американцы нашли на Украине соперника Путину Издание перечисляет позитивные первые шаги Зеленского на своем посту, которые якобы подрывают авторитет его российского соперника.

Футбол Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Общество Более 15 млн россиян рискуют стать безработными В будущем более 15 млн россиян могут лишиться работы. Речь идет о тех сферах, где не требуется серьезная квалификация.

Армия и оружие Северная Корея запустила две ракеты Две неопознанные ракеты запущены с территории Северной Кореи в сторону Японского моря, сообщает 6 августа Yonhap.

Происшествия Машина скорой помощи сбила ребенка в Астраханской области Автомобиль скорой помощи сбил 8-летнего ребенка в Астраханской области, который выбежал на проезжую часть.