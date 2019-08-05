Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗРИА Новости 13:39
Полузащитник Гус Тил, выступавший за голландский АЗ, стал игроком московского "Спартака", сообщается в официальном микроблоге российского футбольного клуба в Twitter. Тил подписал со "Спартаком" контракт на четыре года. В московском клубе 21-летний игрок будет выступать под восьмым номером.
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Технологии
Мошенники используют фейковые видео с лицами знаменитостей для кражи денег - эксперты
В интернете появились фейковые видео с наложением лиц и голосов известных людей, с помощью которых мошенники похищают средства, рассказали РИА Новости в компании "Инфосистемы Джет" (работает в сфере системной интеграции, защиты информации).
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На фоне паводка в Хабаровском крае ввели режим ЧС
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