Футбол

«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗРИА Новости 13:39

Полузащитник Гус Тил, выступавший за голландский АЗ, стал игроком московского "Спартака", сообщается в официальном микроблоге российского футбольного клуба в Twitter. Тил подписал со "Спартаком" контракт на четыре года. В московском клубе 21-летний игрок будет выступать под восьмым номером.
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