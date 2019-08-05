Полузащитник Гус Тил, выступавший за голландский АЗ, стал игроком московского "Спартака", сообщается в официальном микроблоге российского футбольного клуба в Twitter. Тил подписал со "Спартаком" контракт на четыре года. В московском клубе 21-летний игрок будет выступать под восьмым номером.

«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗ

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