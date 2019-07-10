Футбол

«Спартак» объявил о подписании полузащитника «Вольфсбурга» БадуSport24.ru вчера в 13:28

«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга-2» Малкольма Баду. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».
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