Футбол
«Спартак» объявил о подписании полузащитника «Вольфсбурга» БадуSport24.ru 13:28
«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга-2» Малкольма Баду. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон
Политика
Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»
Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Фонтан из прорванной трубы на Восстания чуть не затопил Ferrari
Судя по кадрам с места происшествия, струя воды под давлением поднималась из трубы на высоту нескольких этажей.
Обновлено в 09:25
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Здоровье
Наркоманы в Крыму: группа риска молодеет и уходить в Сеть
Порядка пяти тысяч крымчан эпизодически употребляют наркотические и психотропные вещества без назначения врача, не имея при этом пагубного пристрастия.
Обновлено в 18:14
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Технологии
В Ozon ответили на упреки в утечке данных клиентов
В пресс-службе компании Ozon заявили, что лишь небольшая часть данных о клиентах магазина была слита в сеть и специалисты уже "сбросили пароли", передает ТАСС.
Обновлено в 18:15
Политика
Цискаридзе возмутился нецензурной бранью в адрес Путина
Российский артист балета и ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе резко осудил выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей.
Обновлено в 12:59
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел
Обновлено в 12:49
Технологии
В России может появиться доступный спутниковый интернет OneWeb
OneWeb пользуется большим спросом в России, особенно на Крайнем Севере и в других местах, где интернет пока не так доступен.
Обновлено в 20:06
Финансы
Как банки навязывают клиентам платные услуги
В целом если менеджер в банке начинает что-то активно предлагать купить клиенту, надо четко у него спросить: в каком документе прописана обязанность приобретения этой услуги или продукта и попросить этот документ выдать на руки, советует СЕО консалтинговой группы Bulad & Co Булад Субанов.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга
Бывшего президента Украины Петра Порошенко прогнали с предвыборного митинга жители города Свалява в Закарпатской области.
Обновлено в 19:41
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Барнауле горит шестиэтажный дом
Возгорание, начавшееся в квартире шестиэтажного дома, перекинулось на крышу здания.
Обновлено в 10:12
Общество
«Яндексу» не нашлось места
Компания не смогла разместиться в коворкинге Американская сеть WeWork, которая обещала открыть коворкинг на 4,3 тыс. кв. м в деловом квартале "Красная роза" рядом с парком Горького специально для структур "Яндекса", не сможет этого сделать.
Обновлено в 19:07
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Общество
Найдены доказательства инсценировки отравления Алибасова
Помощник продюсера Бари Алибасова заранее договорился с врачом о госпитализации музыканта.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Космос
Virgin Orbit готовит ракету LauncherOne к первому тестовому сбросу
Во время первого теста инженеры планируют испытать подкрыльные крепления, удерживающие ракету, а также изучить эффективность механизма расцепления.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено в 09:53
Экономика
Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты
Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии, которая оплачивается при покупке машины с помощью банковской карты, на уровне 1–1,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:05
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34