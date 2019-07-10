Футбол

«Спартак» объявил о подписании полузащитника «Вольфсбурга» БадуSport24.ru 13:28

«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга-2» Малкольма Баду. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».
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«Спартак» объявил о подписании полузащитника «Вольфсбурга» Баду

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Политика

Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»

Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.
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Судя по кадрам с места происшествия, струя воды под давлением поднималась из трубы на высоту нескольких этажей.
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OneWeb пользуется большим спросом в России, особенно на Крайнем Севере и в других местах, где интернет пока не так доступен.
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Как банки навязывают клиентам платные услуги

В целом если менеджер в банке начинает что-то активно предлагать купить клиенту, надо четко у него спросить: в каком документе прописана обязанность приобретения этой услуги или продукта и попросить этот документ выдать на руки, советует СЕО консалтинговой группы Bulad & Co Булад Субанов.
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Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
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Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
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Помощник продюсера Бари Алибасова заранее договорился с врачом о госпитализации музыканта.
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Во время первого теста инженеры планируют испытать подкрыльные крепления, удерживающие ракету, а также изучить эффективность механизма расцепления.
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