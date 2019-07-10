Футбол
«Спартак» объявил о подписании полузащитника «Вольфсбурга» БадуSport24.ru 13:28
«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга-2» Малкольма Баду. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 21:54, Вашингтон
Политика
Привезенных из Ирака детей вскоре отправят домой, сообщила омбудсмен
Если у детей, привезенных в Москву из Ирака, медики не найдут серьёзных заболеваний, их почти сразу отправят домой, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован
Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана
Пять катеров, предположительно принадлежащих армии Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Обновлено в 10:05
Здоровье
Россиян становится меньше. Почему?
Оказывается, во многих регионах сознательно занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от ДТП.
Обновлено в 18:00
Музыка
Пригожин прокомментировал решение Украины по детскому Евровидению
Продюсер Иосиф Пригожин считает глупым решение украинского вещателя запретить участвовать в Евровидении детям, которые приезжали на концерты в Россию.
Обновлено в 06:22
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Политика
Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель
У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.
Обновлено в 11:18
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Гаджеты
Появились изображения Samsung Galaxy Note10
Появились рекламные изображения новых смартфонов Galaxy Note10 и Note10. Официальные фотографии устройства утекли в Сеть.
Обновлено в 21:21
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала
Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.
Обновлено в 13:55
Общество
МВД предложило ввести новый платеж для живущих в России иностранцев
Министерство внутренних дел РФ обсуждает с научными экспертами вопрос о введении новых платежей для иностранцев, которые живут и работают в России.
Обновлено в 20:48
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России
Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Политика
В США опубликован законопроект о санкциях против Саудовской Аравии
Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США публично представили законопроект об ограничениях в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги и ситуацией в Йемене, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:59
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено в 15:54
Космос
В РАН рассказали, когда во Вселенной найдут «полного двойника» Земли
В ближайшие 10-15 лет ученые найдут "полного двойника" Земли, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Обновлено в 20:27
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Наука
Ученые нашли новый способ похудения
Ученые нашли новый способ похудения. Людям с лишним весом следует заниматься укреплением мышц, а не бороться с жиром.
Обновлено в 05:43
Политика
Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 20:22
Экономика
Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года
Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Суд зарегистрировал уголовное дело бывшего вице-губернатора Петербурга
Ранее Марат Оганесян признал вину в хищении более 50 миллионов рублей Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении денежных средств при строительстве "Зенит-Арены", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:41
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае.
Обновлено в 20:38