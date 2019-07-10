Футбол

«Спартак» объявил о подписании полузащитника «Вольфсбурга» БадуSport24.ru 13:28

«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга-2» Малкольма Баду. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».
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«Спартак» взял игрока, который несколько лет был клиентом Цорна. Нормально?

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«Я летаю, как Аладдин». Кого взял «Спартак»

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Полузащитник Баду официально стал игроком «Спартака»

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«Спартак» объявил о трансфере полузащитника «Вольфсбурга»

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Цорн: футболист Баду перешел в «Спартак» за символическую компенсацию

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Цорн: Баду перешёл в «Спартак» почти бесплатно

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«Спартак» объявил о подписании полузащитника «Вольфсбурга» Баду

Sport24.ru13:28
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Политика

Привезенных из Ирака детей вскоре отправят домой, сообщила омбудсмен

Если у детей, привезенных в Москву из Ирака, медики не найдут серьёзных заболеваний, их почти сразу отправят домой, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 18:01
Происшествия

Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован

Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана

Пять катеров, предположительно принадлежащих армии Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.
Обновлено в 20:30
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Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание

Обновлено в 10:05
Здоровье

Россиян становится меньше. Почему?

Оказывается, во многих регионах сознательно занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от ДТП.
Обновлено в 18:00
Музыка

Пригожин прокомментировал решение Украины по детскому Евровидению

Продюсер Иосиф Пригожин считает глупым решение украинского вещателя запретить участвовать в Евровидении детям, которые приезжали на концерты в Россию.
Обновлено в 06:22
Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Политика

Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель

У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.
Обновлено в 11:18
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

Обновлено в 12:32
Гаджеты

Появились изображения Samsung Galaxy Note10

Появились рекламные изображения новых смартфонов Galaxy Note10 и Note10. Официальные фотографии устройства утекли в Сеть.
Обновлено в 21:21
Политика

Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала

Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.
Обновлено в 13:55
Общество

МВД предложило ввести новый платеж для живущих в России иностранцев

Министерство внутренних дел РФ обсуждает с научными экспертами вопрос о введении новых платежей для иностранцев, которые живут и работают в России.
Обновлено в 20:48
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России

Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Политика

В США опубликован законопроект о санкциях против Саудовской Аравии

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США публично представили законопроект об ограничениях в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги и ситуацией в Йемене, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:59
Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 14:57
Космос

В РАН рассказали, когда во Вселенной найдут «полного двойника» Земли

В ближайшие 10-15 лет ученые найдут "полного двойника" Земли, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Обновлено в 20:27
Авто

В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей

За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Общество

В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день

Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Наука

Ученые нашли новый способ похудения

Ученые нашли новый способ похудения. Людям с лишним весом следует заниматься укреплением мышц, а не бороться с жиром.
Обновлено в 05:43
Политика

Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 20:22
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Обновлено в 05:42
Экономика

Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года

Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Суд зарегистрировал уголовное дело бывшего вице-губернатора Петербурга

Ранее Марат Оганесян признал вину в хищении более 50 миллионов рублей Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении денежных средств при строительстве "Зенит-Арены", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:41
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае.
Обновлено в 20:38
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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