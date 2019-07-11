Футбол
«Спартак» объявил о подписании полузащитника «Вольфсбурга» БадуSport24.ru вчера в 13:28
«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга-2» Малкольма Баду. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».
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Авто
Bentley выпустил в честь своего юбилея концепт‐кар EXP 100 GT
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья
В результате частный сектор остался без света и кое-где упали деревья.
Обновлено в 02:13
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 21:24
Общество
WSJ: ответственная за пожар в Калифорнии компания годами не ремонтировала опоры ЛЭП
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния, годами не ремонтировала опоры линии электропередачи, что привело к катастрофе.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Обновлено в 02:05
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози
Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе
В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
Обновлено вчера в 02:31
Политика
Bloomberg: Путин вступился за страдающих от ветряков червей
Президент России Владимир Путин, "лидер крупнейшего мирового экспортера нефти и газа", хочет, чтобы мир задумался о влиянии возобновляемой энергии на дикую природу, особенно на червей, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Глава МИД Грузии обвинил Путина в «субъективности оценок исторических фактов»
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, который накануне приветствовал решение президента РФ Владимира Путина не вводить против его страны экономические санкции, в среду резко раскритиковал другую часть заявления российского лидера — об истории грузино-осетинских и грузино-абхазских отношений.
Обновлено вчера в 06:17
Здоровье
Названа безвредная для здоровья доза шоколада
Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Наука
Россия обнаружит скрытые подлодки США
В России начали разработку и внедрение способа обнаружения подводных лодок противника по оставляемым ими следам от работы винтов.
Обновлено в 00:51
Авто
Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто
Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.
Обновлено в 02:12
Политика
В конгрессе США заговорили о санкциях против Саудовской Аравии
Американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении Саудовской Аравии. Одна из причин - убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Офицер ФСБ арестован по делу о фиктивной работе в адыгейском вузе
Сведения о фиктивном трудоустройстве офицера ФСБ были выявлены в ходе расследования уголовного дела о получении взяток за выдачу дипломов Адыгейского государственного университета, уточняет издание.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего сына
Обновлено вчера в 13:39
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост цен на новостройки в регионах России
В ожидании изменений, связанных с переходом на проектное финансирование через эскроу-счета, средняя стоимость квадратного метра по всей стране подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70,3 тыс. руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений "Авито Недвижимость".
Обновлено вчера в 05:02
Экономика
Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года
Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.
Обновлено вчера в 05:08
Общество
Больше половины россиян работают сверхурочно
Эксперты отмечают, что доля работающих сверхурочно россиян может быть куда выше, т. к. невозможно определить, сколько жителей работают нелегально или «фрилансят».
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие
В Донбассе обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
В Москве задержали грабившую бутики брендовой одежды банду
По данным МВД, задержанные - трое мужчин и три женщины - в несколько заходов вынесли из сетевого магазина более 100 единиц брендовой одежды.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн
Существует вероятность, что Гилерме сам выкупит свой контракт, однако в таком случае доход вратаря составит €7 млн за три года.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам
Социологи, в свое время предсказавшие протестную волну 2011-2012 годов, зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам — как провластным, так и оппозиционным.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53