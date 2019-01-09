Футбол

«Спартак» объявил о подписании контракта с Гулиевым
РИА Новости
10:30

В январе 2018 года полузащитник перешел в "Ростов" на правах аренды, а в июне подписал с ростовчанами контракт на четыре года. "Спартак" и "Ростов" согласовали условия перехода в наш клуб полузащитника Аяза Гулиева и заключили трансферный контракт на постоянной основе.
РИА Новости10:30
Аяз Гулиев
Настроение отличное, рад, что вернулся. О задачах пока не думал, только прилетел. Начнём тренировки, а там посмотрим. Прилетел из Турции в Москву и оттуда уже в ОАЭ. Сегодня начнём тренироваться.
— Аяз Гулиев, российский футболистЧемпионат 10:01

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