В январе 2018 года полузащитник перешел в "Ростов" на правах аренды, а в июне подписал с ростовчанами контракт на четыре года. "Спартак" и "Ростов" согласовали условия перехода в наш клуб полузащитника Аяза Гулиева и заключили трансферный контракт на постоянной основе.

РИА Новости 10:30