Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Ларссон перешел в "Норрчёпинг" в январе 2018 года из голландского НЕКа, сумма трансфера составила €500 тыс.

Общество Мэрия Москвы анонсировала фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького 3 и 4 августа Лидер Tequilajazzz Евгений Федоров также сообщил, что группа не будет выступать ни в Москве, ни где-нибудь еще 3 августа.

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Гаджеты Realme разрабатывает смартфон с 64-мегапиксельной камерой 8 августа в Индии бренд Realme представит свой новый смартфон, оснащенный 64-мегапиксельной камерой.

Происшествия В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Общество Финляндия ужесточает требования для получения визы В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.

Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Энергетика Мировые цены на нефть по итогам торгов среды выросли Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,53 доллара и составили 58,58 доллара за баррель.

Технологии 100 млн человек будут использовать криптовалюты. Глава Coinbase обещает Криптовалютная биржа Coinbase создает открытую финансовую систему, чтобы привлечь к использованию цифровых денег 100 млн человек или больше, заявил глава компании Брайан Армстронг.

Путешествия Россияне жалуются на отдых в Турции Спрос российских туристов на отдых в Турции растёт. С января по июнь 2019 года в Турции побывали более 2,7 млн россиян.

Политика МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.

Футбол Тульский «Арсенал» выбывает из Лиги Европы В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.

Культура Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов Первая книга о Гарри Поттере ушла с молотка за 28,5 тысяч фунтов (35 тысяч долларов), передает Sky news.

Политика Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.

Политика Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.

Экономика У компаний Курченко оказались залоги в российских банках Как следует из базы данных СПАРК, залоги по ним оказались в подсанкционном крымском Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) и петербургском Энергомашбанке, недавно сменившем собственников.

Футбол «Локомотив» вырвал победу у «Крыльев Советов» в молодёжном чемпионате Московский «Локомотив» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче молодёжного первенства. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Теннис Кирьос кинул бутылку в судейскую вышку Австралийский теннисист Ник Кирьос бросил бутылку в судейскую вышку во время матча третьего круга турнира в Вашингтоне против Йосихито Нисиоки.

Политика Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.

Происшествия Напавшего на полицейских в Сургуте по ошибке приняли за потерпевшего Полицейские, на которых было совершено нападение 1 августа в Сургуте, приняли за пострадавшего мужчину, который на них затем напал.

Политика ЦИК отказал в удовлетворении жалобы выдвиженца в Мосгордуму Лисицы Центризбирком отказал в удовлетворении жалобы кандидата Константина Лисицы на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму.

Интернет Apple перестала прослушивать запросы пользователей к Siri В Купертино подтвердили, что небольшое количество анонимных запросов анализируется с целью улучшения Siri, однако, как отметили специалисты, в текущей политике конфиденциальности компании и её документах по безопасности не упоминается человеческий контроль.