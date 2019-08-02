Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста ЛарссонаТАСС 05:02
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Ларссон перешел в "Норрчёпинг" в январе 2018 года из голландского НЕКа, сумма трансфера составила €500 тыс.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 06:46, Ашберн
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