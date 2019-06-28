Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»Российская газета 09:06
Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш продолжит выступление в португальском "Порту". Футболист из Кабо-Верде попрощался с партнерами и улетел в Португалию. Сумма трансфера, по данным издания Ojogo, составит 8,5 млн евро.
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Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
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Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч
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Henley & Partners: азиатские страны доминируют в рейтинге паспортов
Не удержав свои лидерские позиции за прошлый квартал, Южная Корея опустилась на вторую строчку рейтинга, присоединившись к Финляндии и Германии, владельцы паспортов которых также на сегодняшний день могут путешествовать без виз в 187 стран мира.
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Боливия попросила экспертов других стран помочь в изучении пока неизвестного вируса, и на этот призыв уже откликнулись один специалист из Бразилии и двое из американского штата Джорджия.
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Происшествия
ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
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Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
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Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
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Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя
В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
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Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Происшествия
На Уралмаше на улице застрелили человека с сумкой денег
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Обновлено в 05:46
Общество
«Иркут» купит сорок американских двигателей для МС-21
В 2009 году подразделение United Technologies - компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21, в 2012-м "Иркут" подписал с ней контракт.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
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Шоу-бизнес
Орбакайте и Киркоров с детьми побывали в Диснейленде
Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте вместе с детьми провели день в знаменитом парке Walt Disney World в Орландо.
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Театры
Труппа Волковского театра просит уволить директора
Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
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Авто
Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в России
Одна из версий, получившая название Chevrolet Camaro Shock Edition, представлена в ярко-желтом цвете с черными декоративными полосами на кузове.
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Хоккей
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Гусев присоединился к «Вегасу» в апреле 2019 года, по информации СМИ, он подписал с клубом однолетний контракт новичка.
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Футбол
Футболист Новосельцев перешел из «Зенита» в «Сочи»
Российский защитник Иван Новосельцев перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.
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Политика
ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму
Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
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Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком
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