Футбол

«Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту»РБК 08:51

Нападающий «Спартака» Зе Луиш продолжит карьеру в «Порту», сообщает официальный сайт московского клуба. Отмечается, что команды согласовали условия перехода игрока и трансфер вступит в силу после того, как футболист успешно пройдет медицинский осмотр.
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