Футбол
«Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту»РБК 08:51
Нападающий «Спартака» Зе Луиш продолжит карьеру в «Порту», сообщает официальный сайт московского клуба. Отмечается, что команды согласовали условия перехода игрока и трансфер вступит в силу после того, как футболист успешно пройдет медицинский осмотр.
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Авто
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Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
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В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом
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В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Кызылординской и Атырауской областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
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Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
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Как утверждает глава республики Сергей Аксенов, 200 тысяч туристов приехали с Украины.
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Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 53 человек
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Чистая нефть поступила в Польшу по всем ниткам «Дружбы»
Российская нефть поступила в Польшу по всем трем ниткам нефтепровода «Дружба».
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Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
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Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
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Белгородскую область не оштрафуют за несвоевременное освоение субсидий
Белгородская область оказалась в числе регионов, освобождённых в 2019 году от штрафов за несвоевременное освоение субсидий.
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Минтранс России прокомментировал ситуацию с отменой авиарейсов в Чехию
Минтранс РФ заявил, что действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между Прагой и Москвой.
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В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте
Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.
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В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
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Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.
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ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено вчера в 16:16
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Россия оказала помощь пострадавшим в Алеппо офицерам сирийской армии
Семнадцати пострадавшим во время боевых действий в Алеппо офицерам сирийской армии подарили инвалидные коляски.
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Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
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На втором месте находится внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (353 авто), а замыкает тройку лидеров пикап Mitsubishi L200 (221 ед.).
Обновлено в 09:26
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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов
Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).
Обновлено в 09:22
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Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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В Ростовской области утонули два ребенка
В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели двух несовершеннолетних детей.
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Хоккей
«Вегас» обменяет Гусева из-за разногласий по контракту
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Пауревич покинул «Уфу» и перешёл в немецкий клуб
Хорватский хавбек Иван Пауревич покинул "Уфу" и перебрался в клуб второй Бундеслиги "Зандхаузен".
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Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду
"В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды", - говорится в документах.
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ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму
Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
Обновлено в 07:41