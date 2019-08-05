Футбол

«Спартак» объявил о переходе ТиляГазета.Ru 13:46

Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС. О трансфере сообщается на официальной странице красно-белых в твиттере. Сумма трансфера и условия соглашения с футболистом не разглашается.
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