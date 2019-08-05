Футбол
«Спартак» объявил о переходе ТиляГазета.Ru 13:46
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмар", передает ТАСС. О трансфере сообщается на официальной странице красно-белых в твиттере. Сумма трансфера и условия соглашения с футболистом не разглашается.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Политика
Против Порошенко открыли дело за поездку на Мальдивы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против бывшего президента страны Петра Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году.
Обновлено в 13:52
Общество
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 15:17
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Экономика
В России может появиться новый способ получения зарплаты
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
В Израиле представили прототип «умного» танка будущего
Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры при Министерстве обороны Израиля (МАПАТ) представило три демонстрационные модели «умной» бронетехники нового поколения, разработанных в рамках программы Carmel, сообщает «Военное обозрение».
Обновлено в 05:21
Футбол
В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Появилось видео взрывов боеприпасов под Ачинском
Пользователи публикуют в соцсетях кадры взрывов боеприпасов на военном складе близ города Ачинска в Красноярском крае.
Обновлено в 12:50
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Футбол
Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»
Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».
Обновлено в 01:24
Футбол
Агент Тила: «Переговоры со „Спартаком“ прошли без сложностей»
Переговоры со «Спартаком» по поводу перехода полузащитника АЗ Гуса Тила прошли без сложностей.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Авто
В Японии заметили обновленный Toyota Land Cruiser 200
На дорогах Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено в 04:38
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Турции подобрали три альтернативы F-35
Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
Обновлено в 06:50
Кино
Названы лучшие сериалы 2019 года
Как сообщает издание Collider, шоу «Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира получило награды в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект».
Обновлено в 13:33
Космос
Ученые придумали, как можно обнаружить невидимые черные дыры
Обновлено в 01:03
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Экономика
Минфин назвал четыре способа покупки страховки жилья от ЧС
Гражданам, которые заранее позаботились о покупке полиса, в случае стихии будет возмещаться ущерб, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в данном конкретном регионе - показатель утверждает Минстрой - и общей площади жилого помещения, а не по социальным нормам, уточнили в Минфине.
Обновлено в 08:10
Футбол
Месси получил травму и не поедет в США
Обновлено в 06:59
Общество
Режим ЧС распространили на всю территорию Хабаровского края
Власти Хабаровского края приняли решение распространить режим ЧС на все районы региона из-за паводков.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10