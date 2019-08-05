Футбол
«Спартак» объявил о переходе Гуса ТиляРоссийская газета 13:56
Очередным новичком московского "Спартака" стал голландский полузащитник клуба АЗ Гус Тиль. "Спартак" объявил о трансфере футболиста.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
Экономика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Появилось видео взрывов боеприпасов под Ачинском
Пользователи публикуют в соцсетях кадры взрывов боеприпасов на военном складе близ города Ачинска в Красноярском крае.
Обновлено в 12:50
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Политика
Британия захотела ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава делегации Британии в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть полномочия России в ассамблее, сообщил в Facebook постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
Обновлено в 13:57
Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 12:51
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал причины расширения альянса
Выступая перед местными студентами, генсек напомнил, что в течение 40 лет НАТО занимался лишь сдерживанием СССР и не действовал за пределами своей территории.
Обновлено в 09:18
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43
Финансы
Почему после новых санкций США рубль окреп
Связь новых санкций с Чеширским котом стала наглядной, после того как с разъяснениями выступил американский минфин.
Обновлено в 10:40
Политика
В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Samsung представила умные часы Galaxy Watch Active 2
Как и ожидалось, компания Samsung Electronics представила новое поколение своих умных часов — Galaxy Watch Active 2. Galaxy Watch Active 2 предлагаются в двух размерах, с диаметром циферблата 44 мм и 40 мм.
Обновлено в 11:17
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено в 11:01
Общество
Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха
Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Игры
Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Экономика
Заместитель главы «Аэрофлота» Вадим Зингман покинул компанию
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РБК источник, близкий к авиаперевозчику.
Обновлено в 06:45
Политика
Зеленский обсудил сотрудничество с Борисом Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорили по телефону и обсудили отношения двух стран после выхода Британии из ЕС, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:23
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало высмеяла слухи о беременности
Новость о пополнении в семействе Цекало просочилась в СМИ после того, как новобрачных увидели в элитной клинике «Лапино», в которой многие знаменитости планируют и ведут беременность.
Обновлено в 09:54
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Финансы
Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня
Курс евро к рублю достиг 73 рублей впервые с 13 июня, об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро вырос на 54 копейки — до 73,02 рубля.
Обновлено в 12:47
Театры
Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву
Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.
Обновлено в 10:05