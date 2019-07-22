Футбол

«Спартак» подтвердил переход Ханни в катарскую «Аль-Гарафу»Спорт-Экспресс 10:25

"Спартак" и "Аль-Гарафа" согласовали условия трансфера полузащитника Софьяна Ханни, информирует официальный сайт красно-белых. 28-летний алжирский футболист подписал контракт с катарским клубом.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Ханни официально представлен в качестве игрока «Аль-Гарафы»

Матч ТВ16:52

Ханни представили в качестве игрока «Аль-Гарафы». Фото

Спорт-Экспресс16:38

Полузащитник «Спартака» Ханни перешёл в катарскую «Аль-Гарафу»

Sport.ru10:59

Ханни официально представлен в качестве игрока «Аль-Гарафы»

Sportbox.RU16:52

Цорн: переход Ханни в «Аль-Гарафу» – обоюдное решение игрока и «Спартака»

Чемпионат11:30

«Софьян хотел получать больше игровой практики». «Спартак» продал Ханни в Катар

Sport24.ru12:45

Ханни подписал контракт с катарским клубом

Советский спорт10:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Космос

Американский профессор назвал лунные миссии США бесполезными

Населению обещают, что лунная миссия станет воодушевляющим примером и позволит совершить важные научные открытия.
Обновлено в 08:19
Политика

Помпео заявил, что США «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры

США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 12:28
Политика

Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Обновлено в 15:47
Происшествия

В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов

Российские генконсульство подтвердило информацию о том, что в аэропорту Антальи находятся российские туристы, рейс которых в Москву задержан.
Обновлено в 10:10
Энергетика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Мосгорсуд освободил подругу полковника Захарченко

Обновлено в 09:21
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Наука

Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество

Обновлено в 02:58
Политика

Данные ЦИК показали шанс партии Зеленского создать кабмин без коалиции

Если после обработки оставшихся бюллетеней партия не растеряет образовавшееся преимущество, Зеленский и его команда смогут впервые в истории Украины сформировать правительство самостоятельно, не создавая коалиции с другими партиями.
Обновлено в 02:11
Кино

Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной

Студия Marvel анонсировала проекты четвертой фазы своей киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено вчера в 21:46
Здоровье

Новая российская вакцина от гриппа поступит на рынок в августе

Новая вакцина от гриппа отечественного производства, которая включает четыре актуальных штамма вирусов вместо трех, поступит на российский рынок в августе.
Обновлено в 08:36
Игры

Blizzard представила нового персонажа Overwatch – Сигму

Обновлено в 14:14
Футбол

Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Обновлено в 15:49
Экономика

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Общество

Пензенский губернатор призвал прекратить поборы с родителей школьников

Обновлено в 13:55
Экономика

Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет

Российские производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в период с 2012 по 2018 год, приводит данные аналитиков GfK Rus газета "Ведомости".
Обновлено в 17:32
Хоккей

РУСАДА завершило расследование по делу Боба Хартли и врача «Авангарда»

С главного тренера «Авангарда» Боба Хартли и главного врача клуба Дмитрия Батушенко сняты обвинения в возможной фальсификации допинг-проб.
Обновлено в 14:18
Футбол

Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФА

В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:19
Спорт

FINA вынесла предупреждение Хортону из-за бойкота на награждении

Обновлено в 08:40
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия

Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Футбол

Калошин: РПЛ хватит судей, когда VAR начнут использовать в каждой игре

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин уверен, что Российской премьер-лиге хватит судей после того, как систему VAR начнут использовать в каждом матче.
Обновлено в 10:40
Политика

Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Политика

МИД Турции признал превосходство С-400 над американскими Patriot

Обновлено в 04:42
Экономика

5 млрд долларов выплатит Facebook за нарушения в США

На этой неделе Федеральная торговая комиссия (ФТК) США объявит о достижении соглашения с Facebook, предполагающем выплату компанией 5 млрд долларов из-за нарушений при обработке личной информации пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:13
Авто

Хэтчбек Lada Xray Cross с вариатором предъявил ценники

«Вариаторный» Xray Cross в исполнении Comfort оценён в 884 900, Luxe требует уже 934 900, венчает гамму Luxe с пакетом Prestige — 966 900 рублей.
Обновлено в 06:52
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Политика

Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы.
Обновлено в 07:53
Гаджеты

Смартфоны Honor 9X и 9X Pro получат жидкостное охлаждение

Huawei опубликовала новый рекламный тизер смартфонов Honor 9X и 9X Pro, в котором сообщает, что новинки получат «киберспортивную» жидкостную систему охлаждения.
Обновлено вчера в 13:16
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное