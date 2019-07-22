Футбол
«Спартак» подтвердил переход Ханни в катарскую «Аль-Гарафу»Спорт-Экспресс 10:25
"Спартак" и "Аль-Гарафа" согласовали условия трансфера полузащитника Софьяна Ханни, информирует официальный сайт красно-белых. 28-летний алжирский футболист подписал контракт с катарским клубом.
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Космос
Американский профессор назвал лунные миссии США бесполезными
Населению обещают, что лунная миссия станет воодушевляющим примером и позволит совершить важные научные открытия.
Обновлено в 08:19
Политика
Помпео заявил, что США «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры
США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 12:28
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено в 15:47
Происшествия
В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов
Российские генконсульство подтвердило информацию о том, что в аэропорту Антальи находятся российские туристы, рейс которых в Москву задержан.
Обновлено в 10:10
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Мосгорсуд освободил подругу полковника Захарченко
Обновлено в 09:21
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Политика
Данные ЦИК показали шанс партии Зеленского создать кабмин без коалиции
Если после обработки оставшихся бюллетеней партия не растеряет образовавшееся преимущество, Зеленский и его команда смогут впервые в истории Украины сформировать правительство самостоятельно, не создавая коалиции с другими партиями.
Обновлено в 02:11
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала проекты четвертой фазы своей киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено вчера в 21:46
Здоровье
Новая российская вакцина от гриппа поступит на рынок в августе
Новая вакцина от гриппа отечественного производства, которая включает четыре актуальных штамма вирусов вместо трех, поступит на российский рынок в августе.
Обновлено в 08:36
Игры
Blizzard представила нового персонажа Overwatch – Сигму
Обновлено в 14:14
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Экономика
Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет
Российские производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в период с 2012 по 2018 год, приводит данные аналитиков GfK Rus газета "Ведомости".
Обновлено в 17:32
Хоккей
РУСАДА завершило расследование по делу Боба Хартли и врача «Авангарда»
С главного тренера «Авангарда» Боба Хартли и главного врача клуба Дмитрия Батушенко сняты обвинения в возможной фальсификации допинг-проб.
Обновлено в 14:18
Футбол
Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФА
В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:19
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Футбол
Калошин: РПЛ хватит судей, когда VAR начнут использовать в каждой игре
Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин уверен, что Российской премьер-лиге хватит судей после того, как систему VAR начнут использовать в каждом матче.
Обновлено в 10:40
Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Экономика
5 млрд долларов выплатит Facebook за нарушения в США
На этой неделе Федеральная торговая комиссия (ФТК) США объявит о достижении соглашения с Facebook, предполагающем выплату компанией 5 млрд долларов из-за нарушений при обработке личной информации пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:13
Авто
Хэтчбек Lada Xray Cross с вариатором предъявил ценники
«Вариаторный» Xray Cross в исполнении Comfort оценён в 884 900, Luxe требует уже 934 900, венчает гамму Luxe с пакетом Prestige — 966 900 рублей.
Обновлено в 06:52
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы.
Обновлено в 07:53
Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и 9X Pro получат жидкостное охлаждение
Huawei опубликовала новый рекламный тизер смартфонов Honor 9X и 9X Pro, в котором сообщает, что новинки получат «киберспортивную» жидкостную систему охлаждения.
Обновлено вчера в 13:16