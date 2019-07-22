Футбол
«Спартак» объявил о переходе Софьяна Ханни в «Аль-Гарафу»Вести.Ru 16:00
Авторитетный немецкий портал transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в шесть миллионов евро. 🔴⚪ Софьян Ханни покидает «Спартак» «Спартак» и «Аль-Гарафа» согласовали условия трансфера полузащитника Софьяна Ханни.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
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СМИ: два человека задержаны норвежской полицией за осквернение памятника жертвам Брейвика
Полиция Норвегии задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершенных праворадикалом Андерсом Брейвиком.
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Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
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В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
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Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Авиакомпания Azur Air направила к месту назначения пассажиров ранее задержанных рейсов в Анталью и Москву, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.
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Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
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В Республике Коми на станции "Керки" на участке Кожва - Сосногорск сошли с рельсов 23 вагона с углем.
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У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
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Türkiye (Турция): С-400 были куплены не только для того, чтобы сбивать ракеты (Türkiye)
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Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
«НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» завершило производство двигателей для ракет-носителей «Протон-М».
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Минфин: в Иркутской области довели до граждан только 60% матпомощи
Министерство финансов выразило обеспокоенность в связи с установленным малым использованием в Иркутской области средств, выделенных из резервного фонда на ликвидацию последствий наводнения.
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Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
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Половые различия у разных животных возникают по-разному
Свой вклад в половой диморфизм вносят и другие гены – хотя у самцов и самок они одинаковы, но их активность у разных полов может быть разной.
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Бронзовый призер ЧМ-2014 Класи стал игроком АЗ
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Футбол
Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»
Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
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В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
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Blizzard представила нового персонажа Overwatch – Сигму
Обновлено в 14:14
Кино
Тарантино обсудил с Умой Турман возможный сиквел «Убить Билла»
Обновлено в 17:11
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
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Политика
Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы
Обновлено в 15:35
Футбол
Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФА
В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».
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Политика
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.
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АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross с вариатором
АвтоВАЗ начал продажи кроссовера Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором), сообщается на сайте компании.
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Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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