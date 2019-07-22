Футбол

«Спартак» объявил о переходе Софьяна Ханни в «Аль-Гарафу»Вести.Ru 16:00

Авторитетный немецкий портал transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в шесть миллионов евро. 🔴⚪ Софьян Ханни покидает «Спартак» «Спартак» и «Аль-Гарафа» согласовали условия трансфера полузащитника Софьяна Ханни.
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Ханни официально представлен в качестве игрока «Аль-Гарафы»

Матч ТВ16:52

Ханни представили в качестве игрока «Аль-Гарафы». Фото

Спорт-Экспресс16:38

«Софьян хотел получать больше игровой практики». «Спартак» продал Ханни в Катар

Sport24.ru12:45

Полузащитник «Спартака» Ханни перешёл в катарскую «Аль-Гарафу»

Sport.ru10:59

Цорн: переход Ханни в «Аль-Гарафу» – обоюдное решение игрока и «Спартака»

Чемпионат11:30

Ханни официально представлен в качестве игрока «Аль-Гарафы»

Sportbox.RU16:52

Ханни подписал контракт с катарским клубом

Советский спорт10:04
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
Происшествия

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

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СМИ: два человека задержаны норвежской полицией за осквернение памятника жертвам Брейвика

Полиция Норвегии задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершенных праворадикалом Андерсом Брейвиком.
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Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
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В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
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Происшествия

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

Авиакомпания Azur Air направила к месту назначения пассажиров ранее задержанных рейсов в Анталью и Москву, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 16:18
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

В Коми сошли с рельсов 23 вагона с углем

В Республике Коми на станции "Керки" на участке Кожва - Сосногорск сошли с рельсов 23 вагона с углем.
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Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
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Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Türkiye (Турция): С-400 были куплены не только для того, чтобы сбивать ракеты (Türkiye)

Обновлено в 09:17
Технологии

Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено

«НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» завершило производство двигателей для ракет-носителей «Протон-М».
Обновлено в 12:39
Экономика

Минфин: в Иркутской области довели до граждан только 60% матпомощи

Министерство финансов выразило обеспокоенность в связи с установленным малым использованием в Иркутской области средств, выделенных из резервного фонда на ликвидацию последствий наводнения.
Обновлено в 14:22
Экономика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Футбол

Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Обновлено в 15:49
Политика

Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде

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Свой вклад в половой диморфизм вносят и другие гены – хотя у самцов и самок они одинаковы, но их активность у разных полов может быть разной.
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Экономика

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Футбол

Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»

Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
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Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице

В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
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Игры

Blizzard представила нового персонажа Overwatch – Сигму

Обновлено в 14:14
Кино

Тарантино обсудил с Умой Турман возможный сиквел «Убить Билла»

Обновлено в 17:11
Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны

Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
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Политика

Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы

Обновлено в 15:35
Футбол

Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФА

В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».
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Политика

Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.
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АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross с вариатором

АвтоВАЗ начал продажи кроссовера Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором), сообщается на сайте компании.
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Российская легкоатлетка отметила победу забегом с пледом вместо флага

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Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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