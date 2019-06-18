Футбол

«Спартак» объявил о переходе ПонсеLife.ru 08:35

ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе. Условия сделки не оглашаются, отмечается только, что контракт долгосрочный.
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Источник: «Спартак» заплатил за Понсе три миллиона евро

Советский спорт15:46

«Спартак» заплатит за Понсе €6 млн и отдаст 20% с последующей продажи

Sport24.ru15:49

«Спартак» отдал за Понсе € 9 млн

Чемпионат08:23

«Спартак» и Понсе: не стать вторым Кавенаги

Спорт-Экспресс14:40

«Спартак» подписал Понсе. Что это значит для Зе Луиша и Луиса Адриано?

Матч ТВ13:22

Журналист Sky Italia Ди Марцио: «Спартак» заплатил за Понсе 3 миллиона, еще 3 миллиона могут выплатить бонусами

Бомбардир.ру15:23

Эсекиэль Понсе перейдет в «Спартак»

Все про Спорт ру18 июня в 14:08
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Общество

Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей

Обновлено в 14:09
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Обновлено в 14:44
Общество

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Обновлено в 11:19
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подводную лодку Украины

Обновлено в 13:38
Общество

Доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева: Мы должны жестко реагировать на попытки пересмотра итогов войны

При растерянности первых месяцев войны, при очень сложной ситуации на фронте, уже к осени 1941 года страна сосредоточилась.
Обновлено в 17:05
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Общество

Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Беглова

В Петербурге продолжается сбор подписей в поддержку Александра Беглова, который пошел на выборы губернатора как самовыдвиженец.
Обновлено в 15:55
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Общество

В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда

Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
Обновлено в 04:17
Политика

Трамп предупредил Иран об ударе

По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

«Мы презентовали звезду гидроавиации»: вице-президент ОАК об итогах авиасалона в Ле-Бурже

Вице-президент по военно-техническому сотрудничеству Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Илья Тарасенко в интервью «Звезде» рассказал о преимуществах российского самолета Бе-200, географии его заказчиков, а также о том, чем Су-57 выигрывает у всех его конкурентов.
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье

Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС

По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Рэпер Саша Скул борется с раком

У рэпера обнаружился рак, с которым он сейчас активно борется, применяя интенсивный курс химиотерапии.
Обновлено в 11:27
Политика

США внесли в черный список пять компаний КНР

Министерства торговли США внесло в черный список пять китайских компаний.
Обновлено в 15:43
Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 13:51
Армия и оружие

Брянский завод поставил на колеса зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» покажут боевую машина из состава ЗРК «Тор-М2» на корпусном колесном шасси с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.
Обновлено в 03:21
Общество

Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление

Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено в 17:55
Авто

Suzuki показала серийную версию внедорожника Suzuki Jimny Gan

Suzuki показала серийную версию внедорожного автомобиля Suzuki Jimny Gan.
Обновлено в 17:44
Политика

В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек

Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра.
Обновлено в 03:58
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Кино

«Сонин секрет» откроют в Питере

Завтра, в День памяти и скорби, в четыре часа утра на открытой площадке на Малой Садовой в Северной столице петербуржцам и гостям города будет показан спектакль Липецкого государственного театра кукол 'Сонин секрет'.
Обновлено в 02:49
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Происшествия

МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Футбол

«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» благодаря дублю Заболотного

Обновлено в 14:02
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