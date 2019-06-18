Футбол
«Спартак» объявил о переходе ПонсеLife.ru 08:35
ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе. Условия сделки не оглашаются, отмечается только, что контракт долгосрочный.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:05, Вашингтон
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Обновлено в 14:44
Общество
Доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева: Мы должны жестко реагировать на попытки пересмотра итогов войны
При растерянности первых месяцев войны, при очень сложной ситуации на фронте, уже к осени 1941 года страна сосредоточилась.
Обновлено в 17:05
Общество
Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Беглова
В Петербурге продолжается сбор подписей в поддержку Александра Беглова, который пошел на выборы губернатора как самовыдвиженец.
Обновлено в 15:55
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Общество
В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда
Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
Обновлено в 04:17
Политика
Трамп предупредил Иран об ударе
По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
«Мы презентовали звезду гидроавиации»: вице-президент ОАК об итогах авиасалона в Ле-Бурже
Вице-президент по военно-техническому сотрудничеству Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Илья Тарасенко в интервью «Звезде» рассказал о преимуществах российского самолета Бе-200, географии его заказчиков, а также о том, чем Су-57 выигрывает у всех его конкурентов.
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье
Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС
По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Рэпер Саша Скул борется с раком
У рэпера обнаружился рак, с которым он сейчас активно борется, применяя интенсивный курс химиотерапии.
Обновлено в 11:27
Политика
США внесли в черный список пять компаний КНР
Министерства торговли США внесло в черный список пять китайских компаний.
Обновлено в 15:43
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
Брянский завод поставил на колеса зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2»
На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» покажут боевую машина из состава ЗРК «Тор-М2» на корпусном колесном шасси с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.
Обновлено в 03:21
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»
Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено в 17:55
Авто
Suzuki показала серийную версию внедорожника Suzuki Jimny Gan
Suzuki показала серийную версию внедорожного автомобиля Suzuki Jimny Gan.
Обновлено в 17:44
Политика
В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра.
Обновлено в 03:58
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Кино
«Сонин секрет» откроют в Питере
Завтра, в День памяти и скорби, в четыре часа утра на открытой площадке на Малой Садовой в Северной столице петербуржцам и гостям города будет показан спектакль Липецкого государственного театра кукол 'Сонин секрет'.
Обновлено в 02:49
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01