Футбол

«Спартак» объявил о переходе ПонсеLife.ru 08:35

ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе. Условия сделки не оглашаются, отмечается только, что контракт долгосрочный.
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«Спартак» заплатит за Понсе 3+3 млн евро. «Рома» получит 20% от перепродажи игрока

Sports.ru14:47

Ровно 25 лет назад Марадона забил свой последний гол за Аргентину. Видео

Sport24.ru12:16

«Спартак» и Понсе: не стать вторым Кавенаги

Спорт-Экспресс14:40

Сможет ли Понсе стать лидером «Спартака»? В «Роме» он оказался ненужным

Советский спорт11:15

«Спартак» подписал Понсе. Что это значит для Зе Луиша и Луиса Адриано?

Матч ТВ13:22

Почему «Спартак» отдал 9 миллионов за игрока с одним удачным сезоном (и то в Греции)

Бомбардир.ру11:06

«Спартак» отдал за Понсе € 9 млн

Чемпионат08:23
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Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.
Обновлено в 14:29
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Общество

Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Беглова

Обновлено в 12:37
Происшествия

13 автомобилей столкнулись на МКАД

Обновлено в 14:16
Общество

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Девушка получила сто баллов по ЕГЭ по профильной математике, физике и русскому языку.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Футбол

«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» благодаря дублю Заболотного

У победителей по дублю оформили Олег Шатов (26-я и 27-я минуты) и Антон Заболотный (61 и 66), также отличились Эмилиано Ригони (33) и Александр Ерохин (59).
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Офицеры Росгвардии получили дипломы об окончании академий Минобороны

Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Здоровье

Озвучены 4 факта о здоровом питании, способные нанести вред организму

Многие приверженцы здорового питания полностью исключают его из рациона.
Обновлено в 13:28
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено в 13:49
Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 13:51
Спорт

Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии

Обновлено в 12:49
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию

4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Футбол

Салах, Мане и Зиеш начинают борьбу за Кубок африканских наций

Обновлено в 06:55
Политика

Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова

Активисты петербургского штаба Навального опубликовали видео, на котором, по их словам, сотрудники администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку временного губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 13:18
Транспорт

«Аэрофлот» 22 июня отменяет 26 рейсов из-за непогоды

Обновлено в 10:14
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Россиянин избил ветерана из-за замечания о парковке

В Новосибирске водитель избил 60-летнего ветерана боевых действий и участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
Обновлено в 13:27
Политика

На Украине не исключили «языкового майдана»

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко не исключил нового «майдана» в стране в случае отмены закона о госязыке.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Обновлено в 08:30
Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату

Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Обновлено в 14:03
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Анна Седокова по букету узнает размер мужской личности

Известная певица Анна Седокова откровенно призналась, что узнать размер мужской личности ей помогает подаренный представителем сильного пола букет.
Обновлено в 04:17
Футбол

«Ростов» не ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Мирзова

В футбольном клубе «Ростов» ответили на слухи о переговорах с московским «Спартаком» по переходу полузащитника Резиуана Мирзова.
Обновлено в 12:55
Спорт

Российские шпажисты завоевали золото ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 13:11
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