Футбол
«Спартак» объявил о переходе ПонсеLife.ru 08:35
ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе. Условия сделки не оглашаются, отмечается только, что контракт долгосрочный.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.
Обновлено в 14:29
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Общество
Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Беглова
Обновлено в 12:37
Происшествия
13 автомобилей столкнулись на МКАД
Обновлено в 14:16
Общество
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
Девушка получила сто баллов по ЕГЭ по профильной математике, физике и русскому языку.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Футбол
«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» благодаря дублю Заболотного
У победителей по дублю оформили Олег Шатов (26-я и 27-я минуты) и Антон Заболотный (61 и 66), также отличились Эмилиано Ригони (33) и Александр Ерохин (59).
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Здоровье
Озвучены 4 факта о здоровом питании, способные нанести вред организму
Многие приверженцы здорового питания полностью исключают его из рациона.
Обновлено в 13:28
Политика
Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек
«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено в 13:49
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Спорт
Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии
Обновлено в 12:49
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию
4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Футбол
Салах, Мане и Зиеш начинают борьбу за Кубок африканских наций
Обновлено в 06:55
Политика
Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова
Активисты петербургского штаба Навального опубликовали видео, на котором, по их словам, сотрудники администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку временного губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 13:18
Транспорт
«Аэрофлот» 22 июня отменяет 26 рейсов из-за непогоды
Обновлено в 10:14
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Россиянин избил ветерана из-за замечания о парковке
В Новосибирске водитель избил 60-летнего ветерана боевых действий и участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
Обновлено в 13:27
Политика
На Украине не исключили «языкового майдана»
Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко не исключил нового «майдана» в стране в случае отмены закона о госязыке.
Обновлено в 14:17
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату
Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Обновлено в 14:03
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Анна Седокова по букету узнает размер мужской личности
Известная певица Анна Седокова откровенно призналась, что узнать размер мужской личности ей помогает подаренный представителем сильного пола букет.
Обновлено в 04:17
Футбол
«Ростов» не ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Мирзова
В футбольном клубе «Ростов» ответили на слухи о переговорах с московским «Спартаком» по переходу полузащитника Резиуана Мирзова.
Обновлено в 12:55
Спорт
Российские шпажисты завоевали золото ЧЕ по фехтованию
Обновлено в 13:11