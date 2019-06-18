Футбол

«Спартак» объявил о переходе ПонсеLife.ru 08:35

ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе. Условия сделки не оглашаются, отмечается только, что контракт долгосрочный.
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Почему «Спартак» отдал 9 миллионов за игрока с одним удачным сезоном (и то в Греции)

Бомбардир.ру11:06

Ровно 25 лет назад Марадона забил свой последний гол за Аргентину. Видео

Sport24.ru12:16

«Спартак» и Понсе: не стать вторым Кавенаги

Спорт-Экспресс14:40

«Спартак» подписал Понсе. Что это значит для Зе Луиша и Луиса Адриано?

Матч ТВ13:22

«Спартак» заплатит за Понсе 3+3 млн евро. «Рома» получит 20% от перепродажи игрока

Sports.ru14:47

«Спартак» отдал за Понсе € 9 млн

Чемпионат08:23

Эсекиэль Понсе перейдет в «Спартак»

Все про Спорт ру18 июня в 14:08
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Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Пожар в павильоне на рынке «Юнона» локализовали

Пожарные локализовали возгорание на рынке «Юнона» в Красносельском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Обновлено в 14:47
Политика

Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

Обновлено в 13:49
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста

Обновлено в 11:21
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном

Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату

Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Обновлено в 14:03
Автоспорт

Пилот Ferrari Феттель предложил сжечь гоночные правила «Формулы-1»

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (FIA) оставить в силе штраф, наложенный на него во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
Обновлено в 14:04
Политика

Помпео призывает Индию поискать альтернативу С-400

Обновлено в 14:04
Происшествия

На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие

Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Политика

На Украине не исключили «языкового майдана»

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко не исключил нового «майдана» в стране в случае отмены закона о госязыке.
Обновлено в 14:17
Экономика

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Транспорт

«Аэрофлот» 22 июня отменяет 26 рейсов из-за непогоды

Обновлено в 10:14
Футбол

Александр Самедов покинул «Крылья Советов»

34-летний полузащитник Александр Самедов покинул самарскую футбольную команду "Крылья Советов".
Обновлено в 12:20
Происшествия

Мужчина погиб под колесами электрички в районе платформы «Коломенское»

Уточняется, что инцидент произошел у железнодорожной платформы "Коломенское" Павелецкого направления МЖД.
Обновлено в 11:41
Футбол

Сульшер согласился отпустить Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника команды Поля Погба.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03
Авто

Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580

Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Футбол

«Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче

Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Обновлено в 14:40
Общество

Роскомнадзор заблокировал крупный аниме-портал Anidub

Один из крупнейших российских аниме-ресурсов Anidub заблокирован по просьбе Роскомнадзора. Об рассказали представители сайта.
Обновлено в 13:59
Баскетбол

Нандо Де Коло хочет вернуться в НБА

Защитник Нандо Де Коло планирует вернуться в НБА.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Политика

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Гаджеты

Apple отзывает MacBook Pro из-за проблем с батареями

Американская компания Apple начала отзывную кампанию 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro.
Обновлено вчера в 17:24
Как работают Яндекс.Новости?
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