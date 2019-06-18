«Спартак» объявил о переходе ПонсеLife.ru 08:35

ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе. Условия сделки не оглашаются, отмечается только, что контракт долгосрочный.

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