ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе. Условия сделки не оглашаются, отмечается только, что контракт долгосрочный.

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Политика Süddeutsche Zeitung (Германия): спросите дядю Владимира (Süddeutsche Zeitung) Более четырех часов российские граждане в четверг делились со своим президентом наболевшим и просили его о помощи.

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