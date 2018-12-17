Футбол
В понедельник Айртон станет футболистом «Спартака»
В понедельник Айртон станет футболистом «Спартака»Вести.Ruвчера в 14:21
Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Спартак" и бразильский "Флуминенсе" согласовали трансфер футболиста. Айртон прошел медосмотр и в понедельник 21-летний левый защитник станет игроком 22-кратных чемпионов страны. Айртон обойдется "Спартаку" в 7 миллионов.
Вести.Ruвчера в 14:21
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