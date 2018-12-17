Московский "Спартак" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с футболистом Айртоном Лукасом, который ранее выступал за бразильский "Флуминенсе".

«Спартак» объявил о подписании контракта с защитником Айртоном Лукасом

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