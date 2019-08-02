Футбол
«Спартак» объявил о переходе ЛарссонаСпорт-Экспресс вчера в 05:00
Ларссон привлекался в сборные Швеции разных возрастов, а в 2018 году дебютировал за главную национальную команду и провел за нее два матча. Джордан Ларрсон – игрок "Спартака" Наш клуб согласовал со шведским "Норрчёпингом" условия перехода нападающего Джордана Ларссона.
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Джордан Ларссон: Когда поступило предложение «Спартака», в «Норчепинге» за меня порадовались
Советский спортвчера в 07:25
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