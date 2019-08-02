Футбол

Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан на 4 годаSports.ru 15:25

Агентство Wasserman, представляющее интересы игрока, сообщило, что 22-летний форвард подписал контракт с московским клубом на 4 года. Ранее появилась информация, что зарплата Ларссона в «Спартаке» может составить 1,1 млн евро.
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Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан на 4 года

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Контракт Й. Ларссона со «Спартаком» рассчитан на 4 года

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Ларссон подписал со «Спартаком» контракт на 4 года

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Джордан Ларссон: В «Спартак» у меня есть хорошая возможность выиграть чемпионат и Кубок России

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