Футбол
Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан на 4 годаSports.ru 15:25
Агентство Wasserman, представляющее интересы игрока, сообщило, что 22-летний форвард подписал контракт с московским клубом на 4 года. Ранее появилась информация, что зарплата Ларссона в «Спартаке» может составить 1,1 млн евро.
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