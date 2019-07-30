Футбол
«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»Вести.Ru 06:30
Фернандо уезжает в Пекин «Спартак» и «Бэйцзин Гоань» согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб.https://t.co/TrQHyS3rdp#Фернандо #Спартак pic.twitter.com/3fFwaUP48d — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 30, 2019 Напомним, Фернандо – воспитанник "Гремио", откуда летом 2013 года перешел в донецкий "Шахтер", а в 2015 перебрался в итальянскую "Сампдорию".
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:51, Вашингтон
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Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг
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54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Кино
Джейсон Момоа отомстит за убийство жены
Актёру досталась роль мужчины, который поклялся отомстить виновным в смерти его жены.
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Экономика
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В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
В спецприемнике попросили приостановить арест Навального
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Обновлено в 05:34
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Красноярский губернатор назвал бессмысленным тушение пожаров в Сибири
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушение пожаров в Сибири бессмысленно, а в ряде случаев и небезопасно для тех, кто занимается ликвидацией возгорания.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Интернет
Хакеры придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Очередную мошенническую схему скачивания средств с карт граждан выявили исследователи в области безопасности из компании Sucuri, сообщают «Известия».
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Число проблемных новостроек в России выросло вдвое
С начала 2019 года общее количество проблемных объектов долевого строительства в России увеличилось в два раза, с 894 до 1,845 тысячи.
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Футбол
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Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Спорт
Показали обложку PES 2020 с Месси, Гнабри, Мактомини и Пьяничем
Konami представила обложку Pro Evolution Soccer 2020.
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