Фернандо уезжает в Пекин «Спартак» и «Бэйцзин Гоань» согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб.https://t.co/TrQHyS3rdp#Фернандо #Спартак pic.twitter.com/3fFwaUP48d — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 30, 2019 Напомним, Фернандо – воспитанник "Гремио", откуда летом 2013 года перешел в донецкий "Шахтер", а в 2015 перебрался в итальянскую "Сампдорию".

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

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