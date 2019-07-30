Футбол

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»Вести.Ru 06:30

Фернандо уезжает в Пекин «Спартак» и «Бэйцзин Гоань» согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб.https://t.co/TrQHyS3rdp#Фернандо #Спартак pic.twitter.com/3fFwaUP48d — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 30, 2019 Напомним, Фернандо – воспитанник "Гремио", откуда летом 2013 года перешел в донецкий "Шахтер", а в 2015 перебрался в итальянскую "Сампдорию".
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