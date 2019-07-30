Футбол
«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»Газета.Ru 08:47
Полузащитник московского "Спартака" Фернандо официально перешел в китайский клуб "Бэйцзин Гоань". На трансфере бразильца красно-белые, по информации СМИ, заработают €15 млн.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:07, Ашберн
Футбол
«Спартаку» ошибочно не дали пенальти в матче с «Тамбовом»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о ключевых судейских эпизодах в матче «Тамбов» — «Спартак» (2:0). — В моменте с попаданием мяча в руку Килину должен быть пенальти и желтая карточка.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест Навального
Обновлено в 09:00
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Новую экспериментальную 155-мм гаубицу «Brutus» показали на учениях в США
Как пишет издание, новая экспериментальная самоходная гаубица калибра 155-мм "Вrитиs", установленная на шасси автомобиля FMTV 6Х6, была задействована американской армией во время обеспечения учений Национальной гвардии Northern Strike 2019 в штате Мичиган США.
Обновлено в 07:34
Политика
Собянин счел «адекватным» применение силы полицией на акции 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин считает «адекватным» применение силы полицией в ходе несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в столице.
Обновлено в 07:57
Политика
Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Транспорт
Трассу «Сибирь» снова перекрыли из-за паводка
Сегодня с 5:30 в Иркутской области снова перекрыли участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
Обновлено вчера в 22:25
Общество
В Великобритании жара побила абсолютный рекорд
Абсолютный температурный рекорд зафиксировали 25 июля в Ботаническом саду Кембриджа в Великобритании, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Политика
Медведев потребовал защитить населённые пункты от лесных пожаров
Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить ситуаций, когда огонь от лесных пожаров подходит к границам населённых пунктов.
Обновлено в 08:12
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского государственного университета
В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
Обновлено в 08:37
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд
Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Обновлено вчера в 16:42
Политика
На Украине оценили затраты на создание русскоязычного телеканала
Создание государственного всемирного русскоязычного телеканала обойдется Украине в два миллиарда долларов, или 50 миллиардов гривен, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.
Обновлено в 07:43
Общество
Правительство предложит сократить способы госзакупок с 11 до трех
К ноябрю правительство должно внести в Госдуму поправки в закон о госзакупках, которые сократят число способов таких закупок с одиннадцати до трех, сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.
Обновлено в 09:00
Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Политика
Forbes не нашел оснований для санкций против России
Журналист Кеннет Рапоза, пишущий для Forbes, не нашел оснований подвергать Россию санкционным ограничениям, за исключением негативного отношения к возглавляющему страну президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Волочкова на шпагате в Греции: отдых начался
Анастасия два-три раза в год отправляется на отдых в теплые страны - особенно Волочкова любит Мальдивы.
Обновлено в 02:31
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
Систему закупок социального питания могут изменить
Поправку предлагается внести в Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Госдуму попросили о блокировке BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы»
В перечень попали BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также страницы на OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и другие.
Обновлено вчера в 21:08
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" стартовала во вторник с космодрома Плесецк.
Обновлено в 02:04
Культура
В Казани обсудили реализацию национального проекта «Культура»
Национальный проект «Культура» планируется реализовать до 2024 года.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Мальчик в Омске провалился в яму с кипятком
Обновлено в 03:17
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54