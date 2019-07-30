Полузащитник московского "Спартака" Фернандо официально перешел в китайский клуб "Бэйцзин Гоань". На трансфере бразильца красно-белые, по информации СМИ, заработают €15 млн.

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

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