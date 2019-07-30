Футбол
«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»Советский спорт вчера в 06:35
Как сообщает пресс-служба красно-белых, Спартак и Бэйцзин Гоань согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб. ФК Спартак-Москва благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим.
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Источник: Стала известна сумма, которую «Спартак» заработает на переходе Фернанду в «Бейцзин Гоань»
Спорт-Экспрессвчера в 10:53
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Федеральная служба безопасности вместе с МВД пресекла теракт, который готовился на «одном из объектов инфраструктуры» в Татарстане, сообщила спецслужба.
Обновлено в 06:12
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ОПГ в Москве
В управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявили, что в Москве была пресечена деятельность группировки, изготовившей за год документы для 2 тыс. незаконных мигрантов.
Обновлено в 06:35
Футбол
«Спартак» опубликовал прощальный ролик в честь Луиса Адриано
Московский "Спартак" официально объявил о переходе нападающего Луиса Адриано в бразильский "Палмейрас", сообщается на официальном сайте красно-белых.
Обновлено в 04:52
Общество
Сайт ГИБДД впервые опубликовал карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД на своем сайте опубликовала интерактивную карту со всеми камерами фиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет
Российский суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, фигуранта дела бывшего зампредседателя правительства Московской области, главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Пьяный актер вырвал дверь московского такси
Актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский вырвал дверь и разбил стекла московского такси.
Обновлено в 05:48
Авто
На тестах замечен новый водородный седан Lexus LS
Трудно понять, что Lexus впервые дразнил LS на водородных топливных элементах в октябре 2015 года с концепцией LF-FC.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Лужков назвал причины массовой гибели пчел в России
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что причиной массовой гибели пчел, скорее всего, стало масштабное использование инсектицидов на рапсовых полях рядом с пасеками.
Обновлено в 04:59
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено в 06:30
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Кино
«Король лев» тоже собрал миллиард долларов в мировом прокате
Ремейк мультфильма «Король лев» 1994 года от режиссёра Джона Фавро («Железный человек»), который дебютировал в кинотеатрах Северной Америки 19 июля, заработал в мировом прокате миллиард долларов.
Обновлено в 03:09
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Наука
Контактные линзы смогут приближать изображение с помощью моргания
Как уточняет «Ридус», новые линзы из эластичных полимерных пленок реагируют на электрическое поле человека.
Обновлено в 05:57
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Политика
Советник Зеленского назвал никем депутатов «Слуги народа»
Депутатам партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" сказали, что все они "политически никто".
Обновлено в 05:00
Наука
Найдены остатки одного из древнейших русских христианских храмов
Ученые из Института археологии РАН во время раскопок на Кубани обнаружили артефакты, которые могут относиться к одному из древнейших на территории России христианских храмов.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Трамп планирует сократить оборонный бюджет США
Во вторник, 30 июля президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу C-Span, в котором он сообщил о намерении сократить бюджет на оборонные нужды страны.
Обновлено в 04:23
Кино
Борис Хлебников станет худруком фильма «Ярость» о гендерных проблемах
Режиссер Борис Хлебников заявил, что станет художественным руководителем фильма "Ярость" режиссера-дебютанта Луизы Галеевой о гендерных проблемах в современном обществе.
Обновлено в 05:32
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
Как стало известно во вторник, 30 июля, в России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
На Урале восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, за помощью к врачам обратились восемь человек.
Обновлено в 06:00
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России
Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой
Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.
Обновлено в 05:59