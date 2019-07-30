Футбол

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»Советский спорт вчера в 06:35

Как сообщает пресс-служба красно-белых, Спартак и Бэйцзин Гоань согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб. ФК Спартак-Москва благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим.
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«Спартак» опубликовал ролик в честь покинувшего клуб Фернандо

Чемпионатвчера в 11:23

Источник: Стала известна сумма, которую «Спартак» заработает на переходе Фернанду в «Бейцзин Гоань»

Спорт-Экспрессвчера в 10:53

«Спартак» продал Фернандо. Есть риск просесть в трех ключевых компонентах игры

Матч ТВвчера в 10:49

«Спартак» объявил об переходе футболиста Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

ТАССвчера в 06:04

Ребко: «Руководство „Спартака“ будто охладело к клубу, они разбрасываются своими лучшими игроками»

Sport24.ruвчера в 10:52

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

Газета.Ruвчера в 08:47

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

Советский спортвчера в 06:35
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Федеральная служба безопасности вместе с МВД пресекла теракт, который готовился на «одном из объектов инфраструктуры» в Татарстане, сообщила спецслужба.
Обновлено в 06:12
Общество

Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность ОПГ в Москве

В управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявили, что в Москве была пресечена деятельность группировки, изготовившей за год документы для 2 тыс. незаконных мигрантов.
Обновлено в 06:35
Футбол

«Спартак» опубликовал прощальный ролик в честь Луиса Адриано

Московский "Спартак" официально объявил о переходе нападающего Луиса Адриано в бразильский "Палмейрас", сообщается на официальном сайте красно-белых.
Обновлено в 04:52
Общество

Сайт ГИБДД впервые опубликовал карту со всеми камерами на дорогах

ГИБДД на своем сайте опубликовала интерактивную карту со всеми камерами фиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет

Российский суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, фигуранта дела бывшего зампредседателя правительства Московской области, главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Пьяный актер вырвал дверь московского такси

Актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский вырвал дверь и разбил стекла московского такси.
Обновлено в 05:48
Авто

На тестах замечен новый водородный седан Lexus LS

Трудно понять, что Lexus впервые дразнил LS на водородных топливных элементах в октябре 2015 года с концепцией LF-FC.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Лужков назвал причины массовой гибели пчел в России

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что причиной массовой гибели пчел, скорее всего, стало масштабное использование инсектицидов на рапсовых полях рядом с пасеками.
Обновлено в 04:59
Экономика

Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля

Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата

Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено в 06:30
Футбол

Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Кино

«Король лев» тоже собрал миллиард долларов в мировом прокате

Ремейк мультфильма «Король лев» 1994 года от режиссёра Джона Фавро («Железный человек»), который дебютировал в кинотеатрах Северной Америки 19 июля, заработал в мировом прокате миллиард долларов.
Обновлено в 03:09
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года

Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Михаила Светова арестовали на 30 суток

Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Наука

Контактные линзы смогут приближать изображение с помощью моргания

Как уточняет «Ридус», новые линзы из эластичных полимерных пленок реагируют на электрическое поле человека.
Обновлено в 05:57
Экономика

«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд

Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии

Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Политика

Советник Зеленского назвал никем депутатов «Слуги народа»

Депутатам партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" сказали, что все они "политически никто".
Обновлено в 05:00
Наука

Найдены остатки одного из древнейших русских христианских храмов

Ученые из Института археологии РАН во время раскопок на Кубани обнаружили артефакты, которые могут относиться к одному из древнейших на территории России христианских храмов.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Трамп планирует сократить оборонный бюджет США

Во вторник, 30 июля президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу C-Span, в котором он сообщил о намерении сократить бюджет на оборонные нужды страны.
Обновлено в 04:23
Кино

Борис Хлебников станет худруком фильма «Ярость» о гендерных проблемах

Режиссер Борис Хлебников заявил, что станет художественным руководителем фильма "Ярость" режиссера-дебютанта Луизы Галеевой о гендерных проблемах в современном обществе.
Обновлено в 05:32
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

Как стало известно во вторник, 30 июля, в России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия

На Урале восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, за помощью к врачам обратились восемь человек.
Обновлено в 06:00
Музыка

Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате

Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие

ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России

Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой

Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.
Обновлено в 05:59
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