Футбол

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»Sport24.ru 06:04

Бразилец продолжит карьеру в китайском клубе «Бэйцзин Гоань». Фернандо играл в «Спартаке» с 2016 года, куда перешел из «Сампдории» за 13 млн евро. За это время 27-летний бразилец принял участие в 98 матчах за красно-белых и забил 12 голов.
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