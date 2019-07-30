Футбол

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»Sport24.ru 06:04

Бразилец продолжит карьеру в китайском клубе «Бэйцзин Гоань». Фернандо играл в «Спартаке» с 2016 года, куда перешел из «Сампдории» за 13 млн евро. За это время 27-летний бразилец принял участие в 98 матчах за красно-белых и забил 12 голов.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Спартак» стал для меня семьей». Фернандо обратился к болельщикам московского клуба

Sportbox.RU15:07

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

Советский спорт06:35

«Всегда буду болельщиком «Спартака». Фернандо на русском языке попрощался с фанатами

Sport24.ru14:49

Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»

Чемпионат14:41

"Спартак" – моя семья". Фернанду попрощался с фанатами красно-белых на русском языке

Спорт-Экспресс14:34

«Спартак» объявил об переходе футболиста Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

ТАСС06:04

«Спартак» стал для меня семьей». Фернандо обратился к болельщикам московского клуба

Матч ТВ15:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:37, Ашберн
Армия и оружие

Северная Корея произвела запуск нескольких снарядов

Обновлено в 18:21
Политика

Болтон оценил вероятность продления СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 20:16
Политика

Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа

Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
Обновлено в 14:13
Технологии

«Ростех» запустит производство систем, управляющих посадкой самолетов

В третьем квартале 2020 года концерн "Вега", который входит в госкорпорацию "Ростех", запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС).
Обновлено в 03:43
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне остановился на отметке 1125 см

Уровень воды в реке Ия в районе города Тулуна Иркутской области не изменился за два часа наблюдений, остановившись на отметке в 1125 сантиметров при критической отметке в 700, сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 19:37
Политика

День независимости Украины пройдет в новом формате

Обновлено в 08:22
Политика

В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Обновлено в 15:10
Происшествия

В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено в 15:53
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 18:22
Путешествия

Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года

Обновлено в 18:15
Политика

Конгресс требует от Трампа ввести новые санкции против РФ

Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол высказали президенту США Дональду Трампу требование о необходимости ввести новые санкции в отношении РФ.
Обновлено вчера в 17:13
Общество

Гороскоп 31 июля: У Львов важная встреча, а Рыбам дадут дельный совет

Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, усилится творческий потенциал и интуиция.
Обновлено в 12:05
Энергетика

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Происшествия

В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей

Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:53
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Экономика

В рамках проекта по борьбе с бедностью регионы получат 7 млрд рублей

Регионы, которые вошли в пилотный проект по борьбе с бедностью, получат в 2020 году 7 млрд рублей.
Обновлено в 08:45
Общество

Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Экономика

Вступил в силу закон об ипотечных каникулах

В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.
Обновлено в 19:26
Авто

Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus

Обновлено в 12:07
Общество

К южному побережью Китая приближается тропический шторм

Новый тропический шторм, сформировавшийся в Южно-Китайском море, в ближайшие сутки может обрушиться на побережье КНР.
Обновлено в 20:15
Политика

Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме

24 мюля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.
Обновлено в 18:43
Космос

NASA пропустило «город НЛО» на Луне

Обновлено в 08:07
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Обновлено в 09:53
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года

Обновлено в 10:55
Общество

Боксёр Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири.
Обновлено в 18:46
Футбол

Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины до 2022 года

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально продлил свой контракт до 2022 года.
Обновлено в 16:47
Космос

Ученые доказали теорию относительности Эйнштейна

Обновлено вчера в 20:13
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Происшествия

После гибели худрука саратовского ТЮЗа возбудили уголовное дело

Обновлено в 09:39
Транспорт

Минтранс заявил о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»

Московский аэропорт «Шереметьево» окончательно стабилизировал ситуацию с выдачей багажа.
Обновлено в 13:32
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное