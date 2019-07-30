Футбол

Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»Чемпионат вчера в 14:41

Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Спартак» стал для меня семьей». Фернандо обратился к болельщикам московского клуба

Sportbox.RUвчера в 15:07

«Спартак» стал для меня семьей». Фернандо обратился к болельщикам московского клуба

Матч ТВвчера в 15:07

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

Советский спортвчера в 06:35

Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»

Чемпионатвчера в 14:41

"Спартак" – моя семья". Фернанду попрощался с фанатами красно-белых на русском языке

Спорт-Экспрессвчера в 14:34

«Спартак» объявил об переходе футболиста Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

ТАССвчера в 06:04

«Всегда буду болельщиком «Спартака». Фернандо на русском языке попрощался с фанатами

Sport24.ruвчера в 14:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Происшествия

Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае

Обновлено в 02:26
Политика

На Украине арестовали танкер РФ

На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика

СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты

Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено 29 июля в 23:32
Политика

На Украине с почестями перезахоронили солдат СС

В городе Золочев во Львовской области Украины торжественно перезахоронили 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Афганистане при взрыве погибли 34 человека

В Афганистане в результате взрыва на автомагистрали Кандагар — Герат погибли 34 человека, ещё 17 пострадали.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Задержанный по подозрению в убийстве блогерши признался в преступлении

Обновлено в 04:06
Музыка

Максима Фадеева обвинили в плагиате

Продюсер Максим Фадеев оказался в центре истории с плагиатом, в котором его обвинил бард Pashket V — Павел Петров.
Обновлено вчера в 17:19
Здоровье

В Минздраве дали рекомендации по защите от дыма лесных пожаров

Минздрав рекомендует людям, проживающим в задымленных от лесных пожарах регионах РФ, особое внимание уделить профилактическим мероприятиям для предупреждения отравления продуктами горения и предотвращения развития заболеваний.
Обновлено в 00:00
Культура

«Русские сезоны» в Германии посетили более 1 млн человек

Количество посетителей мероприятий «Русских сезонов» в Германии превысило 1 млн человек.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол

Легенда «Спартака» назвала уход Глушакова потерей

Андрей Тихонов, проведший за московский "Спартак" 191 матч с 1992 по 2000 год, прокомментировал уход полузащитника Дениса Глушакова из стана красно-белых, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 18:09
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Авто

На тестах замечен новый водородный седан Lexus LS

Правда замеченный на тестах Lexus LS скрыт от посторонних глаз слоем пленки, некоторые участки транспортного средства остались открытыми.
Обновлено в 03:41
Политика

Минобороны Польши раскритиковало празднование Второй мировой войны вместе с Германией

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации совместных мероприятий с немцами в честь годовщины начала Второй мировой войны, сообщает Польское телевидение.
Обновлено в 03:50
Общество

Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику

В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Кино

Россияне рассказали о самых частых интернет-запросах о Гарри Поттере

Аналитики проекта «Кино Mail.ru» узнали, что чаще всего гуглят жители России о вселенной Гарри Поттера.
Обновлено в 01:38
Экономика

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России

В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал, сколько детей заведет с Меган Маркл

Принц признал, что всегда надеялся завести ребенка в интервью British Vogue.
Обновлено вчера в 20:25
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Муж звезды «Дома-2» Кати Колисниченко признался, что ему нет дела до ее прошлого

Обновлено в 03:39
Общество

В России назвали самые похищаемые в магазинах товары

Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика

Эксперты оценили стоимость такси и личного авто в России

При подсчете стоимости и разницы эксперты учитывали расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов россиян.
Обновлено в 04:04
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд

Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

Сильное землетрясение произошло на Крите

Мощное землетрясение произошло на греческом острове Крит. Магнитуда подземных толчков составила 5,2, пишет газета Kathimerini.
Обновлено в 02:33
Общество

К 2025 году в Екатеринбурге сохранится дефицит мест для школьников

По данным администрации, к 2025 году потребность в новых школах может достичь 50 тыс.мест, передает корреспондент «ФедералПресс».
Обновлено в 03:34
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное