Футбол
Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»Чемпионат вчера в 14:41
Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
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«Спартак» стал для меня семьей». Фернандо обратился к болельщикам московского клуба
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"Спартак" – моя семья". Фернанду попрощался с фанатами красно-белых на русском языке
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