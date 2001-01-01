Футбол
«Спартак» объяснил отказ от трансфера Николая Комличенко из ЧехииРБК 06:04
Летом 2017 года форвард на правах аренды перешел в "Младу Болеслав", 29 января 2019 года клуб выкупил права на 24-летнего футболиста. В прошлом сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив за сезон рекордные для национального первенства 28 мячей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено в 06:06
Политика
На администрацию Трампа подали иск 13 штатов
Генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон в составе группы из 13 штатов подал иск в отношении администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Seattle Times.
Обновлено в 06:03
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.
Обновлено вчера в 20:03
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Счёт Пугачевой могут арестовать из-за дачного забора
«Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа», — пояснила юрист Галина Бодрова.
Обновлено в 05:43
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Футбол
Экспресс дня 15 августа. Прогнозы и ставки на футбол
В матче со «Спартаком» «Тун» едва не ушел от поражения — пропустив дважды в первом тайме, швейцарцы в перерыве перестроились и отыгрались, но пропустили третий мяч в концовке.
Обновлено в 03:21
Политика
В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США
Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Авто
Opel тестирует новый трехрядный внедорожник
При условии, что многое буде позаимствовано у Peugeot 5008, возможно, дебют нового Opel ожидается в начале 2020 года.
Обновлено в 00:26
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Болтон призвал Пекин к осторожности в ситуации с протестами в Гонконге
В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на фоне поступившей информации о встрече сотрудницы генконсульства США в Гонконге Джули Иде с ключевыми фигурами антиправительственных протестов заявила, что китайские власти выступают против действий американских политиков и дипломатов, поддерживающих контакты с гонконгской оппозицией и вмешивающихся во внутренние дела Китая.
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
Обновлено в 05:43
Политика
В Кремле назвали вип-гостей ВЭФ
Юбилейный, пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного Федерального университета, сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:12
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Обновлено вчера в 05:33
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Игры
ПК-релиз хоррор-экшена Daymare: 1998 состоится 17 сентября
Разработчики из Invader Studios определились с датой выпуска хоррор-экшена Daymare: 1998 на ПК: релиз в магазине Steam состоится 17 сентября.
Обновлено в 02:04
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на Ибицу
Сразу после празднования 38-летия Меган Маркл, который был отмечен в тесном семейном кругу в виндзорском Фрогморе, герцогиня Сассекская с супругом и сыном отправились в пятидневное путешествие на Ибицу.
Обновлено в 03:52
Общество
В Удмуртии пасечникам могут возместить потери из-за гибели пчёл
Документ улучшит взаимодействие пчеловодов с сельхозпроизводителями — права и обязанности законодательно будут установлены у каждой из сторон, заявила глава минсельхоза Удмуртии Ольга Абрамова, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Стрелок в Филадельфии отказался сдаться полиции
Ранее Росс сообщил о том, что двое полицейских оказались заблокированы в доме, в котором находится стрелок.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
В ДНР назвали число получивших гражданство России
В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.
Обновлено вчера в 11:28
Авто
УАЗ занимается разработкой новой платформы «Патриот-2020»
По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.
Обновлено вчера в 12:23