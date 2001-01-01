Футбол

«Спартак» объяснил отказ от трансфера Николая Комличенко из ЧехииРБК 06:04

Летом 2017 года форвард на правах аренды перешел в "Младу Болеслав", 29 января 2019 года клуб выкупил права на 24-летнего футболиста. В прошлом сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив за сезон рекордные для национального первенства 28 мячей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» отказался от Комличенко. Перед этим клуб советовался с Черчесовым

Спорт БИЗНЕС Online04:46

«Спартак» объяснил отказ от трансфера Николая Комличенко из Чехии

РБК06:04

Томас Цорн: «Комличенко сильный игрок, но по стилю в „Спартак“ не вписывался»

Sports.ru04:05

Цорн: «Комличенко - сильный футболист, но по стилю игры не вписывается в „Спартак“»

Евро-футбол.ру04:30

Томас Цорн – о «Спартаке», Кононове, Черчесове, трансферах и Прядкине

Чемпионат05:16

Цорн: Комличенко не вписывается в «Спартак» по стилю

RT на русском04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Происшествия

Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском

Обновлено в 04:55
Происшествия

Пропавший в омской тайге мальчик найден живым

Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено в 06:06
Политика

На администрацию Трампа подали иск 13 штатов

Генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон в составе группы из 13 штатов подал иск в отношении администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Seattle Times.
Обновлено в 06:03
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.
Обновлено вчера в 20:03
Энергетика

Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Футбол

Шюррле назвал имя самого впечатляющего по его мнению игрока «Спартака»

Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Счёт Пугачевой могут арестовать из-за дачного забора

«Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа», — пояснила юрист Галина Бодрова.
Обновлено в 05:43
Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Политика

Путин встретится с врио главы Курганской области

Обновлено в 05:52
Футбол

Экспресс дня 15 августа. Прогнозы и ставки на футбол

В матче со «Спартаком» «Тун» едва не ушел от поражения — пропустив дважды в первом тайме, швейцарцы в перерыве перестроились и отыгрались, но пропустили третий мяч в концовке.
Обновлено в 03:21
Политика

В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США

Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Авто

Opel тестирует новый трехрядный внедорожник

При условии, что многое буде позаимствовано у Peugeot 5008, возможно, дебют нового Opel ожидается в начале 2020 года.
Обновлено в 00:26
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Политика

Болтон призвал Пекин к осторожности в ситуации с протестами в Гонконге

В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на фоне поступившей информации о встрече сотрудницы генконсульства США в Гонконге Джули Иде с ключевыми фигурами антиправительственных протестов заявила, что китайские власти выступают против действий американских политиков и дипломатов, поддерживающих контакты с гонконгской оппозицией и вмешивающихся во внутренние дела Китая.
Обновлено вчера в 20:39
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто

Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол

Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
Обновлено в 05:43
Политика

В Кремле назвали вип-гостей ВЭФ

Юбилейный, пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного Федерального университета, сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:12
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Обновлено вчера в 05:33
Путешествия

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Игры

ПК-релиз хоррор-экшена Daymare: 1998 состоится 17 сентября

Разработчики из Invader Studios определились с датой выпуска хоррор-экшена Daymare: 1998 на ПК: релиз в магазине Steam состоится 17 сентября.
Обновлено в 02:04
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на Ибицу

Сразу после празднования 38-летия Меган Маркл, который был отмечен в тесном семейном кругу в виндзорском Фрогморе, герцогиня Сассекская с супругом и сыном отправились в пятидневное путешествие на Ибицу.
Обновлено в 03:52
Общество

В Удмуртии пасечникам могут возместить потери из-за гибели пчёл

Документ улучшит взаимодействие пчеловодов с сельхозпроизводителями — права и обязанности законодательно будут установлены у каждой из сторон, заявила глава минсельхоза Удмуртии Ольга Абрамова, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Стрелок в Филадельфии отказался сдаться полиции

Ранее Росс сообщил о том, что двое полицейских оказались заблокированы в доме, в котором находится стрелок.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

В ДНР назвали число получивших гражданство России

В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.
Обновлено вчера в 11:28
Авто

УАЗ занимается разработкой новой платформы «Патриот-2020»

По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.
Обновлено вчера в 12:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Николай Николаевич Комличенко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное