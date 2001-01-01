Футбол

«Спартак» объяснил отказ от трансфера Николая Комличенко из ЧехииРБК 06:04

Летом 2017 года форвард на правах аренды перешел в "Младу Болеслав", 29 января 2019 года клуб выкупил права на 24-летнего футболиста. В прошлом сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив за сезон рекордные для национального первенства 28 мячей.
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«Спартак» отказался от Комличенко. Перед этим клуб советовался с Черчесовым

Спорт БИЗНЕС Online04:46

Томас Цорн – о «Спартаке», Кононове, Черчесове, трансферах и Прядкине

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Цорн: Комличенко не вписывается в «Спартак» по стилю

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Евро-футбол.ру04:30

«Спартак» объяснил отказ от трансфера Николая Комличенко из Чехии

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Томас Цорн: «Комличенко сильный игрок, но по стилю в „Спартак“ не вписывался»

Sports.ru04:05
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Происшествия

Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов

Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
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В сентябре могут быть приняты новые методические рекомендации Минтранса России по установке дорожных камер.
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Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
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Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
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Происшествия

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

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Происшествия

Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

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Лётчик-испытатель прокомментировал аварийную посадку А321

Генерал-майор в запасе Магомед Толбоев, Герой России, заслуженный лётчик-испытатель, в беседе с URA.RU прокомментировал аварийную посадку самолёта A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.
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Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
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На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись народного депутата Верховной Рады VII и VIII созывов Александра Онищенко: 🎥 Служба безопасности Украины опубликовала кадры, снятые при задержании замглавы МинВОТ Юрия Грымчака 👉 СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака У подозреваемого изъяли пачки долларов в полиэтиленовых пакетах Вы можете прочитать эту запись в Facebook автора.
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В России пассажирский самолет без двигателей и шасси сел на кукурузное поле

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МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
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Росавиация проверит ЛИИ им. Громова после аварийной посадки А321

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
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Сол Кэмпбелл ушел из клуба четвертой английской лиги

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл покинул пост главного тренера «Маклсфилд Таун», сообщает официальный сайт клуба.
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Приказ Минобрнауки не повлияет на международную деятельность РАН

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что приказ Министерства науки и высшего образования России, регламентирующий организацию контактов с иностранными учеными, не повлияет на развитие международного сотрудничества РАН.
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Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

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Американская корпорация Microsoft признала, что прослушивала аудиосообщения пользователей голосового помощника Cortana и программы для видеозвонков Skype.
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Правила прохождения техосмотра на территории Российской Федерации хотят ужесточить.
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В одном из микрорайонов Красноярска местный житель выбросил из окна общежития четырехмесячную дочь.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Николай Николаевич Комличенко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав».
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