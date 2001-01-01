Летом 2017 года форвард на правах аренды перешел в "Младу Болеслав", 29 января 2019 года клуб выкупил права на 24-летнего футболиста. В прошлом сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив за сезон рекордные для национального первенства 28 мячей.

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