Футбол

«Спартак» объяснил отказ от трансфера Николая Комличенко из ЧехииРБК 06:04

Летом 2017 года форвард на правах аренды перешел в "Младу Болеслав", 29 января 2019 года клуб выкупил права на 24-летнего футболиста. В прошлом сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив за сезон рекордные для национального первенства 28 мячей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цорн: «Комличенко - сильный футболист, но по стилю игры не вписывается в „Спартак“»

Евро-футбол.ру04:30

«Спартак» объяснил отказ от трансфера Николая Комличенко из Чехии

РБК06:04

Главные новости утра. Йович может уйти из «Реала», «Спартак» отказался от Комличенко

Бомбардир.ру04:59

Цорн: Комличенко не вписывается в «Спартак» по стилю

RT на русском04:50

«Спартак» отказался от Комличенко. Перед этим клуб советовался с Черчесовым

Спорт БИЗНЕС Online04:46

Томас Цорн – о «Спартаке», Кононове, Черчесове, трансферах и Прядкине

Чемпионат05:16

Томас Цорн: «Комличенко сильный игрок, но по стилю в „Спартак“ не вписывался»

Sports.ru04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Происшествия

В Жуковском совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний»

Обновлено в 01:55
Киберспорт

NAVI сыграли вничью с OG в групповом этапе The International 2019

Групповой этап The International 2019 в самом разгаре: NAVI показали готовность бороться с сильнейшими командами турнира.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери

Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Общество

В России в 2018 году пять 17-летних матерей родили по пятому ребёнку

Обновлено в 00:20
Происшествия

Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит

Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Московской области, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 09:10
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Обновлено в 04:34
Происшествия

Пропавший в омской тайге мальчик найден живым

Обновлено в 06:06
Авто

Opel тестирует новый трехрядный внедорожник

При условии, что многое буде позаимствовано у Peugeot 5008, возможно, дебют нового Opel ожидается в начале 2020 года.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Обновлено в 01:38
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Музыка

Вокалист Little Big стал креативным директором «Связного»

Обновлено в 08:50
Финансы

Фондовые индексы США потеряли 3%

Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Сотрудники «Роснефти» вернулись в центральный офис после эвакуации

Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации.
Обновлено в 09:07
Финансы

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля

По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.
Обновлено в 06:35
Общество

В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны

В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Украины Захарченко

Захарченко возглавлял МВД Украины с ноября 2011 по февраль 2014 года, когда Верховная рада отстранила его от этой должности.
Обновлено в 07:41
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей

Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.
Обновлено в 08:39
Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Авто

В Госдуме хотят ограничить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено вчера в 04:55
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве шестилетнего мальчика на Кубани

Женщина, прибежавшая на крик своего шестилетнего сына, игравшего во дворе дома, нашла его с колотым ранением, ребенок умер по пути в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд

Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Футбол

Цорн рассказал о проекте «2023» в «Спартаке»

На каждую должность будет ряд кандидатов, которые представляют свои программы, и из них выбирается руководство.
Обновлено в 05:42
Политика

Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G

Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

В Москве призвали перестать оправдывать действия ВСУ в Донбассе

В Москве обратились к мировому сообществу с призывом перестать выгораживать и оправдывать действия украинских силовиков на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Егор Кончаловский раскрыл причину расставания с Любовью Толкалиной

В 2017 году Егор Кончаловский и Любовь Толкалина шокировали общественность известием о своем расставании.
Обновлено в 08:30
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России

В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

Обновлено в 00:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное