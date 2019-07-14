Футбол

«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времениМатч ТВ вчера в 22:00

В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.
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«Футбольный бог покарал «Сочи». «Спартак» обвинил соперника в неспортивном поведении

Sport24.ruвчера в 21:44

«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени

ProstoProSport02:16

«Спартак» – о матче с «Сочи»: «Гости тянули время, и футбольный бог покарал их за это»

Бомбардир.ру01:27

«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени: «Футбольный бог покарал за это»

Sports.ru03:25

«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени

Матч ТВвчера в 22:00

«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени

Sportbox.RUвчера в 22:00
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Авто

Определен топ-3 лучших дизельных кроссоверов

Обновлено в 03:32
Футбол

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол

Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна

Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
Обновлено в 03:20
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
Обновлено вчера в 12:56
Спорт

Объявлена музыка к короткой программе Загитовой

Хореограф Даниил Глейхенгауз поделился с подписчиками в инстаграме названием композиции для короткой программы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 15:56
Экономика

Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд

Цифры не лгут В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го.
Обновлено в 01:00
Спорт

Россия вышла в финал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям

Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
Кино

Умерла актриса из сериала «Стартрек»

Обновлено вчера в 19:49
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 14:04
Гаджеты

Balenciaga выпустил сумки для смартфонов из телячьей кожи

Покупатели смогут выбрать данный аксессуар в трех вариантах исполнения, однако все сумки изготовлены из натуральной телячьей кожи.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи

Обновлено в 01:45
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии

Стоит отметить, что Нью-Йорк уже не в первый раз остаётся без света — 42 года назад в результате крупной аварии в нью-йоркской энергосистеме был обесточен практически весь город.
Обновлено в 02:57
Экономика

На поддельном бензине вынуждены ездить жители Новосибирской области

На контрофактном топливе вынуждены ездить жители Новосибирска, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:13
Общество

Кратковременные дожди и до +21 градуса пообещали москвичам 14 июля

Температура воздуха в Москве днем 14 июля составит 19-21, по области — 16-21 градус тепла.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло

В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Гадюка укусила женщину за палец в лесу подмосковного Егорьевска

Обновлено вчера в 23:57
Космос

Американские власти начали кадровую чистку в NASA

Ранее iReactor сообщал, что руководитель американского аэрокосмического ведомства NASA Джим Брайденстайн заявил, что денежные расходы для повторной высадки на луну в 2024 году составят порядка 30 млрд долларов США.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»

Обновлено в 03:35
Происшествия

В США полицейский застрелил 17-летнюю девушку

В американском городе Фуллертон, штат Калифорния, полицейский застрелил 17-летнюю девушку.
Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой

Артур Смольянинов заявил, что если у него родится наследница, то она непременно станет "папиной дочкой" К слову, скорее всего Артур Смольянинов слукавил: Дарья Мельникова не раз признавалась, что супруг помогает ей с детьми и вполне способен взять на себя ответственность за обоих наследников.
Обновлено вчера в 10:34
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Игры

Оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam

Команда разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом Libretro объявила, что её популярная оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam уже 30 июля.
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