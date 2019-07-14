Футбол

«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времениМатч ТВ вчера в 22:00

В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.
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«Спартак»: в концовке матча игроки «Сочи» откровенно тянули время. Футбольный бог покарал их

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«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени

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«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени

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«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени: «Футбольный бог покарал за это»

Sports.ru03:25
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