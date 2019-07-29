Футбол

«Спартак» обратился в прокуратуру в связи с действиями ОМОНа в РостовеМК-Спорт 08:57

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Московский футбольный клуб «Спартак» обратился с заявлением в генеральную прокуратуру в связи с агрессивными действиями ростовского ОМОНа по отношению к болельщикам «красно-белых». Письмо подписано руководством клуба. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
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