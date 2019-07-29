с чего всё началось

«Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против». По окончании игры болельщики «Спартака» долго не могли выйти со стадиона.

«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в Ростове

Политика Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.

Авто Маленький кроссовер Toyota C-HR превратился в раллийный болид В Toyota C-HR специалисты Cusco Racing полностью изменили подвеску и дифференциалы, а в салоне установили спортивные кресла и каркас безопасности.

Политика Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные Конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.

Политика Пентагон не намерен включать Японию в программу F-35 По информации издания, запрос Токио на включение в программу "создает политические проблемы для Пентагона", а также может спровоцировать "международную напряженность".

Общество Иркутский паводок может убить экосистему Байкала Как сообщили «Известиям» в Лимнологическом институте СО РАН, в результате от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечет за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы.

Политика На Украине прозвучал призыв к вторжению в Россию Журналист отметил, что Верховная рада должна принять решение о вводе лучших подразделений украинской армии в Россию для совершения наступательных операций.

Общество В России предложили заблокировать BlaBlaCar Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.

Политика Посольство России в Британии осудило невыдачу виз жителям Крыма Отказ ряда стран ЕС выдавать шенгенские визы жителям Крыма по паспортам, полученным после 2014 года, нарушает права граждан на свободное передвижение, противоречит международным стандартам в сфере прав человека и является политически мотивированным, заявили в посольстве РФ в Великобритании.

Политика В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы» Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».

Политика МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».

Культура Российского дирижера Гергиева освистали в Германии "Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Общество «Росконтроль» проверил зубные пасты "Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.

Гаджеты Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.

Экономика Определен решающий месяц для «Северного потока-2» Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.

Политика Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.

Армия и оружие Россия и Иран расширят военное сотрудничество Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.

Шоу-бизнес Ургант опубликовал коллаж с фотографиями повзрослевших дочерей Иван Ургант сделал необычный коллаж из снимков своих дочерей Эрики, Леры и Нины.

Происшествия Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.

Политика Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.

Политика Госдеп США не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400 В Госдепартаменте США не стали комментировать возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.