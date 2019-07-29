Происшествия
«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в РостовеСпорт день за днем 10:01
«Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против». По окончании игры болельщики «Спартака» долго не могли выйти со стадиона.
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с чего всё началось
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», письмо, подписанное генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки было отправлено в ведомство 22 июля.Sport24.ru08:55
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 20:12, Вашингтон
Политика
Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей
На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.
Обновлено в 16:19
Авто
Маленький кроссовер Toyota C-HR превратился в раллийный болид
В Toyota C-HR специалисты Cusco Racing полностью изменили подвеску и дифференциалы, а в салоне установили спортивные кресла и каркас безопасности.
Обновлено в 14:28
Политика
Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия
Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные Конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59
Политика
Пентагон не намерен включать Японию в программу F-35
По информации издания, запрос Токио на включение в программу "создает политические проблемы для Пентагона", а также может спровоцировать "международную напряженность".
Обновлено в 14:50
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Как сообщили «Известиям» в Лимнологическом институте СО РАН, в результате от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечет за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы.
Обновлено в 19:03
Общество
В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 12:49
Политика
На Украине прозвучал призыв к вторжению в Россию
Журналист отметил, что Верховная рада должна принять решение о вводе лучших подразделений украинской армии в Россию для совершения наступательных операций.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Автоспорт
Даниил Квят: «После трех лет с моих плеч свалился груз»
Россиянин стал в гонке третьим, для него это первый подиум за три года.
Обновлено в 07:38
Музыка
Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана
Обновлено в 09:55
Политика
Посольство России в Британии осудило невыдачу виз жителям Крыма
Отказ ряда стран ЕС выдавать шенгенские визы жителям Крыма по паспортам, полученным после 2014 года, нарушает права граждан на свободное передвижение, противоречит международным стандартам в сфере прав человека и является политически мотивированным, заявили в посольстве РФ в Великобритании.
Обновлено в 11:52
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
Политика
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Гаджеты
Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Экономика
Определен решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
Россия и Иран расширят военное сотрудничество
Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал коллаж с фотографиями повзрослевших дочерей
Иван Ургант сделал необычный коллаж из снимков своих дочерей Эрики, Леры и Нины.
Обновлено в 15:04
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено в 19:06
Происшествия
Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле
В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено в 12:01
Политика
Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой
Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.
Обновлено в 09:03
Политика
Госдеп США не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
В Госдепартаменте США не стали комментировать возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Футбол
Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»
Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
Обновлено в 16:37