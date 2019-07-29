Происшествия

«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в РостовеСпорт день за днем 10:01

«Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против». По окончании игры болельщики «Спартака» долго не могли выйти со стадиона.
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«Спартак» обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить инцидент в Ростове-на-Дону

Советский спорт09:54

«Спартак» обратился в генпрокуратуру из-за инцидента с фанатами в Ростове

Чемпионат10:29

«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу избиения болельщиков в Ростове

Матч ТВ09:56

В «Спартаке» подтвердили обращение в генпрокуратуру по действиям ОМОНа после игры с «Ростовом»

Sport24.ru08:55

ФК «Спартак» попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку инцидента в Ростове-на-Дону

ТАСС09:46

«Спартак» обратился в Генпрокуратуру после нападения ростовских ОМОНовцев на болельщиков

Sport.ru09:00

«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу избиения фанатов ростовским ОМОНом

Спорт-Экспресс09:00
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Политика

Помпео: Россия неоднократно вмешивалась в выборы США

Россия не менее пяти раз «вмешивалась» в выборы президента США.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Происшествия

В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе

Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой»

Как сообщает агент игрока Дэн Мильштейн, российский хоккеист подписал новый восьмилетний договор с «Тампой».
Обновлено в 10:03
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Фанатка ASAP Rocky угрожала взорвать посольство Швеции

В Вашингтоне сотрудники полиции задержали американку Ребекку Кантер, которая угрожала взорвать посольство Швеции.
Обновлено в 06:35
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.
Обновлено в 10:29
Политика

СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика

Трамп выступает за снижение ФРС США базовой ставки

Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система должна снизить базовую ставку для поддержки производителей страны.
Обновлено в 09:51
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Михаила Галустяна заподозрили в измене супруге после 12-ти лет брака

39-летний российский шоумен, юморист и актёр Михаил Галустян редко попадает в скандальные ситуации, но по последним слухам его заподозрили в измене своей супруге Виктории.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Экономика

Мутко предложил предоставлять обманутым дольщикам иное готовое жилье

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Россия начала серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Игры

В Fallout 76 появятся ветвистые диалоги из Fallout 3

В диалогах студия взяла ориентир исключительно на Fallout 3, что означает влияние определенного характера на диалоги.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане

Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Космос

Астрономы открыли «странный» всплеск гравитационных волн

Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Кино

«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино

Фильм «Однажды в Голливуде» стал рекордным для Квентина Тарантино, собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает Variety.
Обновлено в 10:16
Общество

Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue

Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии

Обновлено в 06:08
Политика

Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу

Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Музыка

Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»

Обновлено в 10:40
Гаджеты

Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»

Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Кино

Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 10:21
Технологии

OneWeb не пускают на российскую орбиту

Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

В США пассажирский поезд протаранил грузовик

В результат столкновения погиб водитель грузового автомобиля, а пять пассажирских вагонов и один локомотив сошли с рельсов.
Обновлено в 06:07
Политика

Медведев призвал ускорить реализацию нацпроектов в Крыму

Обращаясь к региональному руководству, Медведев призвал "ускоряться, работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов".
Обновлено в 10:09
Политика

Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
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