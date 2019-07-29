Происшествия

«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в РостовеСпорт день за днем вчера в 10:01

«Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против». По окончании игры болельщики «Спартака» долго не могли выйти со стадиона.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против»
, письмо, подписанное генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки было отправлено в ведомство 22 июля.
Sport24.ruвчера в 08:55

Подробнее о событии

В «Спартаке» подтвердили обращение в генпрокуратуру по действиям ОМОНа после игры с «Ростовом»

Sport24.ruвчера в 08:55

«Спартак» обратился в генпрокуратуру из-за инцидента с фанатами в Ростове

Чемпионатвчера в 10:29

«Спартак» обратился в Генпрокуратуру после нападения ростовских ОМОНовцев на болельщиков

Sport.ruвчера в 09:00

«Спартак» обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить инцидент в Ростове-на-Дону

Советский спортвчера в 09:54

ФК «Спартак» попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку инцидента в Ростове-на-Дону

ТАССвчера в 09:46

«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу избиения болельщиков в Ростове

Матч ТВвчера в 09:56

«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу избиения фанатов ростовским ОМОНом

Спорт-Экспрессвчера в 09:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:21, Вашингтон
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Транспорт

В Тулуне закрыли федеральную трассу

"В 05.30 (00.30 мск) 30 июля закрыта федеральная трасса", - говорится в сообщении. В конце июня в Иркутской области произошло наводнение.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья

Обновлено в 00:33
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

На Украине сравнили Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество

Эксперты назвали основные признаки профессионального выгорания

Профессиональное выгорание проявляется прежде всего в эмоциональной истощённости, снижении общей работоспособности и негативном отношении к работе.
Обновлено в 01:59
Транспорт

Дороги из снега и льда появятся в России

Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля

Обновлено вчера в 18:30
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Украине предсказали возможное исчезновение в ближайшие годы

Украина может исчезнуть как страна в ближайшие несколько лет из-за экспериментов в различных сферах.
Обновлено в 00:42
Политика

Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США

Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.
Обновлено вчера в 22:07
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет

Обновлено вчера в 15:00
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество

Лодочную станцию построили в парке усадьбы Люблино

В парке усадьбы Люблино завершили строительство новой лодочной станции.
Обновлено в 01:49
Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Футбол

«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн

Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров

Обновлено в 00:57
Происшествия

Почти 80 человек пострадали в ДТП с автобусами в Гонконге

По предварительным данным, 77 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Гонконге.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком в Германии

Сотрудники полиции Германии задержали 40-летнего мужчину, который толкнул женщину с ребенком под поезд на вокзале во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено вчера в 15:25
Гаджеты

Librem 5: безопасный смартфон на Linux, который заменит ПК

Идея выпуска смартфона на Linux не нова: несколько лет назад даже софтверный гигант Canonical, ответственный за создание дистрибутива Ubuntu, не только занимался разработкой мобильной версии своей ОС, но и планировал выпустить собственный смартфон, способный заменить пользователям обычный ПК.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Экономика

Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами

Счетная палата РФ в ходе проверки сравнила зарплату гендиректора Фонда развития моногородов с расходами их бюджетов.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

В Грузии начался митинг за улучшение отношений с Россией

Обновлено 28 июля в 12:22
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Обновлено в 01:40
Общество

Дети из подтопленного Приангарья прибыли в Новосибирскую область

В Новосибирскую область приехали дети из пострадавших от наводнения районов Иркутской области.
Обновлено в 01:41
Наука

Ученые назвали способ борьбы с опаснейшим раком

Специалисты Института Солка в США нашли способ борьбы с опасными типами рака.
Обновлено вчера в 02:55
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное