Происшествия
«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в РостовеСпорт день за днем вчера в 10:01
«Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против». По окончании игры болельщики «Спартака» долго не могли выйти со стадиона.
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с чего всё началось
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», письмо, подписанное генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки было отправлено в ведомство 22 июля.Sport24.ruвчера в 08:55
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«Спартак» обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить инцидент в Ростове-на-Дону
Советский спортвчера в 09:54
«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу избиения фанатов ростовским ОМОНом
Спорт-Экспрессвчера в 09:00
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:21, Вашингтон
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Транспорт
В Тулуне закрыли федеральную трассу
"В 05.30 (00.30 мск) 30 июля закрыта федеральная трасса", - говорится в сообщении. В конце июня в Иркутской области произошло наводнение.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество
Эксперты назвали основные признаки профессионального выгорания
Профессиональное выгорание проявляется прежде всего в эмоциональной истощённости, снижении общей работоспособности и негативном отношении к работе.
Обновлено в 01:59
Транспорт
Дороги из снега и льда появятся в России
Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Украине предсказали возможное исчезновение в ближайшие годы
Украина может исчезнуть как страна в ближайшие несколько лет из-за экспериментов в различных сферах.
Обновлено в 00:42
Политика
Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США
Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.
Обновлено вчера в 22:07
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет
Обновлено вчера в 15:00
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
Лодочную станцию построили в парке усадьбы Люблино
В парке усадьбы Люблино завершили строительство новой лодочной станции.
Обновлено в 01:49
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн
Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Почти 80 человек пострадали в ДТП с автобусами в Гонконге
По предварительным данным, 77 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Гонконге.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком в Германии
Сотрудники полиции Германии задержали 40-летнего мужчину, который толкнул женщину с ребенком под поезд на вокзале во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено вчера в 15:25
Гаджеты
Librem 5: безопасный смартфон на Linux, который заменит ПК
Идея выпуска смартфона на Linux не нова: несколько лет назад даже софтверный гигант Canonical, ответственный за создание дистрибутива Ubuntu, не только занимался разработкой мобильной версии своей ОС, но и планировал выпустить собственный смартфон, способный заменить пользователям обычный ПК.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Экономика
Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами
Счетная палата РФ в ходе проверки сравнила зарплату гендиректора Фонда развития моногородов с расходами их бюджетов.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
В Грузии начался митинг за улучшение отношений с Россией
Обновлено 28 июля в 12:22
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Общество
Дети из подтопленного Приангарья прибыли в Новосибирскую область
В Новосибирскую область приехали дети из пострадавших от наводнения районов Иркутской области.
Обновлено в 01:41
Наука
Ученые назвали способ борьбы с опаснейшим раком
Специалисты Института Солка в США нашли способ борьбы с опасными типами рака.
Обновлено вчера в 02:55