с чего всё началось

«Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против». По окончании игры болельщики «Спартака» долго не могли выйти со стадиона.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в Ростове

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