Происшествия
«Спартак» обратился в генпрокуратуру с жалобой на ОМОН в РостовеАргументы и Факты - Ростов-на-Дону 09:49
Московский ФК «Спартак» обратился в генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия ростовских сотрудников ОМОНа в отношении болельщиков команды после матча 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак». Эту информацию подтвердили Sport24 в пресс-службе столичного клуба.
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с чего всё началось
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», письмо, подписанное генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки было отправлено в ведомство 22 июля.Sport24.ru08:55
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