с чего всё началось

Московский ФК «Спартак» обратился в генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия ростовских сотрудников ОМОНа в отношении болельщиков команды после матча 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак». Эту информацию подтвердили Sport24 в пресс-службе столичного клуба.

«Спартак» обратился в генпрокуратуру с жалобой на ОМОН в Ростове

Кино В новом фильме Мартина Скорсезе снимутся Де Ниро и Ди Каприо Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо примут участие в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», передаёт РИА Новости со ссылкой на Tusla World.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Происшествия Заведено первое уголовное дело после митинга 27 июля Следственный комитет завел уголовное дело против участника несогласованного митинга за честные выборы в Мосгордуму 27 июля.

Культура Российского дирижера Гергиева освистали в Германии В мире Гергиева считают выдающимся дирижером. Однако требовательную публику он разочаровал, его даже освистали.

Экономика Росстат зафиксировал рост уровня бедности Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.

Политика У Зеленского назвали способ возвращения Крыма Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.

Армия и оружие Иран и Россия планируют провести учения в Ормузском проливе Иран и Россия в скором времени могут провести совместные военно-морские учения в Индийском океане, включая Ормузский пролив, сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади местным СМИ.

Политика Вашингтон не называет сроков ввода санкций против Турции из-за С-400 Представитель Государственного департамента США сообщил журналистам, что точные сроки ввода ограничительных мер в отношении Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" в связи с закупками Анкарой российских ЗРК С-400 пока не определены.

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Политика В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.

Здоровье 5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.

Происшествия Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакцией, не исключает возможности отравления.

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Политика Трампа призвали ввести новые санкции против России Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.

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Технологии OneWeb не пускают на российскую орбиту Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.

Происшествия Цех по производству шуб горит в Пятигорске Цех по производству меховых изделий загорелся в Пятигорске Ставропольского края днем 29 июля, сообщили в экстренных службах региона.

Происшествия Главу Совета тейпов Ингушетии оштрафовали за распространение фейков Суд оштрафовал зампреда и исполняющего обязанности главы Совета тейпов Ингушетии Мурада Даскиева по закону о фейковых новостях Даскиева задержали 16 мая в Магасе.