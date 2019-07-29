Происшествия

«Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНомГазета.Ru 11:23

После встречи, прошедшей в Ростове-на-Дону, сотрудники ОМОНа ворвались в подтрибунное помещение, в котором находилось около двух тысяч фанатов красно-белых, и с применением силы задержали нескольких человек. "Клуб просит Генпрокуратуру провести проверку", - заявили в пресс-службе "Спартака".
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В «Спартаке» подтвердили обращение в генпрокуратуру по действиям ОМОНа после игры с «Ростовом»

Sport24.ru08:55

«Спартак» обратился в генпрокуратуру из-за инцидента с фанатами в Ростове

Чемпионат10:29

«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу избиения болельщиков в Ростове

Матч ТВ09:56

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Советский спорт09:54

ФК «Спартак» попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку инцидента в Ростове-на-Дону

ТАСС09:46

«Спартак» обратился в Генпрокуратуру после нападения ростовских ОМОНовцев на болельщиков

Sport.ru09:00

«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу избиения фанатов ростовским ОМОНом

Спорт-Экспресс09:00
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
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Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
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Украина отказалась подавать воду в Крым

Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
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«Рубин» представил состав на матч с «Ахматом» в стиле группы Kiss

Обновлено в 12:11
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Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа

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На Украину вернули собаку задержанных в России моряков

Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
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Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
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Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
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Экс-замглавы ФСИН получил семь лет колонии по делу о хищении

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Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
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Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек

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В МВД по Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Пятигорска: молодой человек сфотографировался с черепами в Даргавском некрополе, известном как "Город мертвых".
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Общество

Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за долга по ЖКХ

В декларации о доходах губернатора Свердловской области за прошлый год указано, что Наталья Куйвашева заработала 6 млн 200 тысяч рублей.
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Армия и оружие

Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео

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Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
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Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC

Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.
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Вратарь «Реала» Куртуа получил травму

Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму и рискует пропустить стартовый поединок чемпионата Испании.
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