с чего всё началось

После встречи, прошедшей в Ростове-на-Дону, сотрудники ОМОНа ворвались в подтрибунное помещение, в котором находилось около двух тысяч фанатов красно-белых, и с применением силы задержали нескольких человек. "Клуб просит Генпрокуратуру провести проверку", - заявили в пресс-службе "Спартака".

Спорт день за днем

Авто Производство ПСМА в Калуге остановилось по причине отпусков работников ООО "ПСМА Рус" с понедельника (29 июля 2019 года) остановит калужское производство на 20 дней в связи с отпусками сотрудников, выпавшими в одно время, доложила пресс-служба компании.

Футбол Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006 Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

Политика У Зеленского назвали способ возвращения Крыма Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.

Игры В шведском Media Markt открыли предзаказ на Sony PlayStation 5 Навряд ли компания Sony оценит PlayStation 5 в такую сумму даже с учётом того «железа», что там будет установлено.

Политика Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".

Футбол СМИ узнали об отказе Лорана Блана возглавить «Зенит» Французский наставник Лоран Блан отказался стать главным тренером «Зенита», сообщает France Football.

Политика В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы» Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».

Общество В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд Абсолютный рекорд летних температур, когда-либо регистрировавшихся в Соединенном Королевстве, был зафиксирован в четверг, 25 июля, в Ботаническом саду Кембриджа.

Космос Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео Загадочный серебристый диск стремительно промчался над пустыней штата Невада, в районе секретной американской базы, известной под названием "Зона 51".Видео, демонстрирующее полет НЛО, обнародовал на своем YouTube-канате известный уфолог Скотт Уоринг.

Шоу-бизнес Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.

Экономика Подразделение Pfizer по производству дженериков объединится с Mylan Американская фармацевтическая компания Pfizer договорилась о слиянии своего подразделения по производству дженериков Upjohn с компанией Mylan, говорится в совместном релизе компаний.

Космос Машинное обучение помогло найти следы исчезнувших рукавов Галактики Астрономы применили методы машинного обучения для автоматического поиска и определения параметров групп звезд в пятимерном пространстве положений и двух проекций скорости.

Авто Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Политика Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.

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Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Экономика ФРС США готовится опустить процентные ставки Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.