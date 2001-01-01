«Спартак» обратился к фанатам после финиша РПЛНева Спорт 15:44

Напомним, в 30-м туре российской премьер-лиги «Оренбург» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0, по голу забили Рикардо Алвес и Артем Кулишев. «Оренбург» финишировал на седьмом месте, «Спартак» — на пятом, попав таким образом в Лигу Европы.

«Спартак» обратился к фанатам после финиша РПЛ

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Происшествия В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони Во время погони водитель иномарки остановился на красный свет, и, когда сотрудники ГИБДД попытались задержать его, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора.

Политика Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».

Шоу-бизнес Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.

Политика Пикетчики в Волгограде раскритиковали политику Путина Как писал "Кавказский узел", группа волгоградских активистов регулярно проводит одиночные пикеты против политики правительства России.

Общество Тюменский омбудсмен не поддержал отмену концерта Face Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов ответил местному родительскому комитету (ТРК) на требование запретить выступление рэпера Ивана Дрёмина (Face).

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас рассмешил подписчиков забавным видео с детьми Энрике Иглесиас и Анна Курникова не часто делятся фото и видео детей, но каждая новая публикация вызывает бурные эмоции у подписчиков.

Политика Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.

Футбол В Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад «Зенита» Футболисты «Зенита» в честь победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) провели чемпионский парад в Санкт-Петербурге.

Финансы Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.

Политика Опубликован первый прогноз распределения мест в Европарламенте Европарламент опубликовал первый прогноз распределения мандатов на основе выборов в 11 странах и предвыборных оценках в остальных 17 государствах.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Музыка Бузова захотела спеть с Киркоровым на Евровидении Артистка Ольга Бузова вызвалась презентовать свою совместную песню с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым на Евровидении в 2020 году.

Экономика В магазинах России станет меньше ценников Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Здоровье Льготники могут отдохнуть 2,5 недели на курорте за счёт бюджета Сегодня, 26 мая, вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты об установлении расходов на право получения набора социальных услуг, которое позволит определенным социальным группам отдохнуть на курорте за счёт бюджета, сообщает ЕНВ.

Происшествия В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.

Гаджеты Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.

Происшествия В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.