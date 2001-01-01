Футбол

«Спартак» обратился к фанатам после финиша РПЛНева Спорт 15:44

Оренбург — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
Рикарду Алвеш
8′
Денис Попович
11′
Джордже Деспотович
12′
27′
Аяз Гулиев
57′
Аяз Гулиев
Георгий Мелкадзе
Савелий Козлов
Вадим Афонин
57′
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
68′
69′
Наиль Умяров
Михаил Игнатов
Андрей Малых
77′
77′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Довбня
90′
Артем Кулишев
90′+4′
Артем Кулишев
90′+5′
Джордже Деспотович
Дмитрий Андреев
90′+5′
Напомним, в 30-м туре российской премьер-лиги «Оренбург» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0, по голу забили Рикардо Алвес и Артем Кулишев. «Оренбург» финишировал на седьмом месте, «Спартак» — на пятом, попав таким образом в Лигу Европы.
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«Спартак» обратился к фанатам после финиша РПЛ

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