Футбол
«Спартак» не взял Глушакова в Самару на матч с «Крыльями»Pravda.Ru 09:29
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Сегодня утром команда самолетом отправилась в Самару, а полузащитник остался в Москве. Как сообщает пресс-служба красно-белых, капитан команды получил сильный ушиб коленного сустава на тренировке. "Спартак" сыграет с "Крыльями" 18 мая, игра начнется в 19.00 по московскому времени.
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