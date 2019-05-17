«Спартак» не взял Глушакова в Самару на матч с «Крыльями»Pravda.Ru 09:29

Футболист Денис Глушаков не попал в состав "Спартака" на матч 29-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Сегодня утром команда самолетом отправилась в Самару, а полузащитник остался в Москве.

«Спартак» не взял Глушакова в Самару на матч с «Крыльями»

Технологии Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.

Музыка Лазарев прошёл в финал «Евровидения» Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Политика Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.

Политика Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Происшествия Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.

Политика США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.

Экономика Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный» Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».

Экономика АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.

Игры Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Политика Луценко: Зеленский все же сможет распустить Раду По Конституции Украины, президент имеет право распустить парламент, если коалиция депутатских фракций не сформирована в течение месяца.

Политика Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна Arctic Sunrise Россия и Нидерланды достигли соглашения по урегулированию дела, связанного с задержанием судна Arctic Sunrise и его экипажа в 2013 году.

Происшествия «Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100 Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Армия и оружие Россия передаст армии Венесуэлы тысячи сухпайков Заказчик получит спецрационы в Пуэрто-Кабельо. Поставка осуществляется в интересах армии Венесуэлы, — передаёт ТАСС слова своего источника.

Происшествия Самолет Киев-Египет экстренно сел в Одессе из-за сообщений о бомбе Об угрозе взрыва сообщил аноним Борт, летевший рейсом Киев-Египет экстренно сел в Одессе сегодня утром, в пятницу 17 мая, после того, как командиру экипажа поступили сообщения об угрозе взрыва от анонима.

Общество Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах Знаменитый американский бизнес-тренер Тони Роббинс оказался в центре скандала о сексуальных домогательствах.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

Политика Путин нашел решение проблемы с храмом в Екатеринбурге Президент России Владимир Путин прокомментировал протесты жителей Екатеринбурга против строительства храма на территории одного из парков.

Политика FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).

Гаджеты Xiaomi и IKEA создали стол с быстрой беспроводной зарядкой Инженеры Xiaomi и IKEA подумали, что было бы неплохо, если бы вы могли положить смартфон на свой стол и он начал автоматически заряжаться беспроводным путем, при этом вам не нужно было нажимать какие-то кнопки.

Здоровье Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.