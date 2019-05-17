Футбол
«Спартак» не взял Глушакова в Самару на матч с «Крыльями»Pravda.Ru 09:29
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Футболист Денис Глушаков не попал в состав "Спартака" на матч 29-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Сегодня утром команда самолетом отправилась в Самару, а полузащитник остался в Москве.
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